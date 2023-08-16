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Денис Шкарин ("Зарубежнефть"): "ИСУБ существенно повышает эффективность буровых работ"

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Дальнейшее развитие Информационной системы управления бурением (ИСУБ) позволит на 2% увеличить скорость коммерческого бурения. Об этом на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" рассказал заместитель начальника управления по скважинным операциям АО "Зарубежнефть" Денис Шкарин.

"В связи с падением цен на нефть и введенными против России санкциями нефтегазовый комплекс переживает непростые времена, - сказал в своем выступлении Денис Шкарин. -  В АО "Зарубежнефть" задача по повышению эффективности буровых работ была решена путем создания и постоянного развития Информационной системы управления бурением, которая позволяет получать достоверную производственно-финансовую информацию по всей нефтегазовой вертикали: разведка - добыча - переработка - транспортировка - сбыт - управление. Результаты работы системы позволяют говорить об эффективности ее работы".

ИСУБ внедрена на всех предприятиях АО "Зарубежнефть" еще в 2016 году. Система позволила на 4% снизить стоимость одного метра проходки в эксплуатационном бурении на суше. При этом разработка и усовершенствование системы не останавливается - в скором времени планируется перевод программного обеспечения с платформы Microsoft на отечественный Astra Linux. Это позволит внедрить несколько новых модулей, в том числе "Цифровой двойник скважины", "Автоматизация управленческих решений" и др. Предполагается, что реализация намеченных планов позволит увеличить скорость коммерческого бурения с помощью ИСУБ на 2%.

Научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" проходит в Самаре 16 и 17 августа. Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли России комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть", входящий в группу компаний "Зарубежнефть".

В этом году Поволжская платформа обмена опытом проходит уже в пятый раз, собирая ключевых участников процесса проектирования и строительства объектов на нефтегазовых месторождениях. На конференции выступят специалисты российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, представители ведущих IT-компаний, правительства Самарской области, федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели. В рамках выставочной экспозиции гостям представлены инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли - преимущественно российского производства. Почетными гостями на конференции стали министерство промышленности и торговли Самарской области, Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", Ассоциация "Союз работодателей Самарской области", Самарский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России".

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