Федор Тепляков: "Цель конференции "Гипровостокнефти" — преодолеть вызовы, существующие сегодня в экономике"

Как заявил генеральный директор "Гипровостокнефть" Федор Тепляков, центральной темой обсуждений всей конференции станет цифровизация проектного производства.

"Главнейшая тема, которую мы традиционно будем рассматривать, — цифровизация проектного производства и, в целом, цифровизация процессов нефтегазовой добычи. Также рассмотрим типовые решения, ознакомимся с новыми разработками, — прокомментировал Федор Тепляков. — Запланированы выступления большого количества поставщиков продукции для нефтяной и газовой отрасли".

В этом году поволжская платформа обмена опытом отмечает юбилей, уже в пятый раз собирая ключевых участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений. Впервые за несколько лет (последняя, четвертая, конференция проходила в 2019 году, — прим. "Волга Ньюс") специалисты российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, представители ведущих IT-компаний, правительства Самарской области, федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели собрались вместе, чтобы обсудить актуальные проблемы и вопросы нефтегазодобывающей отрасли и пути их решения, обменяться профессиональным опытом, представить новые возможности, передовые технологии, инновационные разработки, изучить экспертные рекомендации, укрепить деловые связи и расширить горизонты делового сотрудничества.

Гендиректор "Гипровостокнефти" отметил, что нынешняя конференция побила предыдущие рекорды по посещаемости: если на первом мероприятии присутствовало около 150 человек, то на утро первого дня уже зарегистрировались 250 участников.

"Ожидаемые итоги конференции — новые знания, обмен опытом и осмысление вызовов, которые сегодня существуют в экономике. Цель — как раз преодолеть эти вызовы. Западные компании работали у нас с хорошей прибылью, теперь их заместят отечественные представители. Большой беды в этом я не вижу, это беда западных компаний. В экономике свято место пусто не бывает. Мы уверенно смотрим в будущее, в системе программного обеспечения и в технологиях мы не отстали нисколько", — подчеркнул Федор Тепляков.

По мнению профессора СамГТУ Леона Григоряна, нынешняя конференция — важная и переломная для всей отрасли.

"Мы перешли в другую страну, в другое измерение. Задачи изменились кардинально, — прокомментировал Леон Григорян. — Сейчас нужно определиться с тем, что мы делали раньше, что делаем сегодня. Многие планы придется пересмотреть. Рассчитываю на понимание производственников. Раньше они ориентировались не на те ценности, теперь обратились к отечественной науке и выяснили, что тут — целый кладезь разработок, способствующих бизнесу, которые они начинали с иностранцами. Это — принципиальная, переворотная конференция, которая должна расставить все по своим местам. Ведь то, что происходит сейчас, — надолго. Понимание этого доходит и до производственников".

Леон Григорян подчеркнул, что перспективы отечественной науки очень серьезные. Многие участники презентуют собственные разработки и оборудование, с которыми компании смогут ознакомиться прямо во время конференции.

Некоторые участники посетили мероприятие впервые. "На этой конференции я первый раз. Судя по программе, должно быть интересно, — поделился руководитель департамента стратегии и инноваций ПАО "Газпром нефть" Сергей Вакуленко. Основные ожидания от мероприятия, по его словам, связаны с прикладными темами, особенно актуальными на фоне происходящих в мире событий, которые также влияют и на российскую нефтегазовую отрасль.

Пятая научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" продлится два дня. За это время гостям будут представлены инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли — преимущественно российского производства. Актуальными темами для обсуждения станут: современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа, инновационное оборудование и технологии в условиях импортозамещения; повышение экономической и экологической эффективности предприятий нефтегазового комплекса; цифровая трансформация проектного производства, технологии информационного моделирования; импортонезависимость программного обеспечения и многое другое.

Кроме того, по словам Федора Теплякова, помимо рабочей части для гостей запланирована развлекательная программа. "Мы организуем экскурсионную программу по городу, — анонсировал часть мероприятий спикер. — Своих гостей мы любим и уважаем, поэтому делаем все, чтобы им было комфортно".