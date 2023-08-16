"Гипровостокнефть" открыла юбилейную международную конференцию

16 августа в Holiday Hall состоялось торжественное открытие юбилейной V Международной конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

В число участников вошло более 200 представителей различных компаний, ученые и специалисты смежных отраслей из пяти стран: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Вьетнама. Почетными гостями стали министерство промышленности и торговли Самарской области, Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", Ассоциация "Союз работодателей Самарской области", Самарский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Мероприятие продлится два дня — 16 и 17 августа. В работе конференции запланированы выступления и круглые столы, дискуссионные панели, выставочная зона производителей и поставщиков оборудования и материалов, бизнес-встречи, биржа контактов. Всего прозвучат более 50 докладов на самые актуальные профессиональные темы.

Ее ключевыми темами станут:

Современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа, инновационное оборудование и технологии в условиях импортозамещения.

Повышение экономической и экологической эффективности предприятий нефтегазового комплекса, экологизация и "зеленые технологии", декарбонизация нефтегазовой отрасли.

Цифровая трансформация проектного производства, технологии информационного моделирования, цифровые "двойники" и электронные паспорта от проектирования до строительства и эксплуатации объектов. Цифровое строительство.

Импортонезависимость программного обеспечения, применение современных отечественных технологий автоматизации, возможности сквозной интеграции систем. Опыт и результаты импортозамещения.

Инновационные подходы в инжиниринге строительства и реконструкции скважин, анализ лучших практик.

Современные методы проектного управления, проблемы экономики и управления объектами нефтегазового комплекса, стоимостной инжиниринг, совершенствование системы нормативного регулирования в нефтегазовой отрасли.

Первым с приветственным словом на церемонии открытия конференции выступил генеральный директор "Гипровостокнефти" Федор Тепляков. "У нас сегодня и завтра порядка 50 докладов — время, чтобы хорошо поработать, у нас есть. Желаю всем набраться нового опыта, обменяться знаниями, познакомиться поближе. Вместе мы с вами сможем более четко и быстро отвечать на вызовы современной экономики и будем продолжать развивать наше нефтегазовое дело в России, и за рубежом", — сообщил глава проектного института.

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента нефтехимического комплекса Александр Никулин отметил, что, несмотря на санкционное давление, нефтяная промышленность как развивалась, так и развивается. "Она останется одной из ключевых отраслей нашей экономики и крупнейшим налогоплательщиком. И сегодняшняя научно-практическая конференция, на мой взгляд, как никогда значима. Я обратил внимание, что доклады затрагивают такие темы, как экология, модернизация, импортонезависимость и т. д. Огромная благодарность "Гипровостокнефти", что организовываете такие мероприятия и собираете коллег со всей России и не только", — заключил Никулин.

Председатель комитета по промышленному развитию и высоким технологиям при Союзе "Торгово-промышленная палата Самарской области" Денис Купцов добавил, что как никогда актуальна тема промышленного инжиниринга. "Ведь у наших российских производителей сейчас есть замечательное время и возможности вытеснить все компании из недружественных стран и далеко шагнуть вперёд", — констатировал он.

И.о. начальника самарского филиала ФАУ "Главгосэкспертиза России" Денис Скоробогатов заметил, что особое внимание в программе конференции уделено вопросам цифровизации. "Главгосэкспертиза России" также идёт по пути цифрового развития. Работа систем искусственного интеллекта позволит нам поднять производительность труда и эффективность процессов", — добавил он.

"Я уверен, результаты вашей сегодняшней встречи будут хорошими. Успехов!", — резюмировал председателя Совета Союза работодателей Самарской области Владимир Братчиков.

К настоящему моменту участники конференции уже приступили к обсуждению насущных проблем нефтегазодобывающей отрасли и путей их решения, а также к процессу обмена профессиональным опытом, который дополнительно позволит им расширить горизонты делового сотрудничества. Доклады, которые представляют на мероприятии, транслируются в режиме онлайн, а специальное мобильное приложение дает возможность непосредственно общаться с докладчиками, находясь в удаленном формате.