CARCADE представила свои услуги на выставке "Лесоруб XXI века" в Архангельской области

Чемпионат России "Лесоруб XXI века" с 2015 года ежегодно проводится в одном из самых живописных мест Русского Севера — Устьянском районе Архангельской области. Организаторами мероприятия выступают Минприроды РФ, Федеральное агентство "Рослесхоз", Минпромторг, Правительство Архангельской области, Ассоциация "Лесоруб 21 века". Выставка и чемпионат этого года проходили с 9 по 12 августа и собрали в общей сложности более 5000 участников.

В ходе соревнований профессионалы лесной отрасли продемонстрировали мастерство работы на высокотехнологичных машинах, предназначенных для заготовки леса — в четырёх номинациях отметились 142 участника и 31 команда. Участники соревновались в категориях "Харвестер" (ТС-победитель — John Deere 1270), "Форвардер" (ТС-победитель — John Deere 1510G), "Гидроманипулятор" (ТС-победитель — Epsilon M100L97) и "Бульдозер" (ТС-победитель — ЧЕТРА Т9). Обширная деловая программа чемпионата в этом году охватила все актуальные вопросы лесного хозяйства: лесоустройство, меры поддержки деревянного домостроения, перспективы выбора лесных профессий, новые возможности учёта лесов, перспективные проекты и информационные технологии в отрасли.

Лизинговая компания CARCADE была представлена в статусе экспонента выставки "Лесоруб XXI века" и предлагала посетителям экспертную консультацию по действующим субсидиям, доступным лизинговым продуктам и специальным предложениям. Немаловажным плюсом выставочной площадки стало то, что формат мероприятия позволил каждому гостю лично осмотреть и протестировать редкую и дорогостоящую узкоспециализированную технику, узнать у специалистов особенности и преимущества её эксплуатации, а также лично пообщаться с представителями заводов-производителей и официальных поставщиков.

"Наша компания участвует в "Лесорубе XXI века" впервые, но, несмотря на это, подавляющее большинство участников-поставщиков и гостей мероприятия отмечали лидирующие позиции CARCADE в рамках существующих партнёрских отношений. Место проведения и большие расстояния никого не испугали — на выставку, без преувеличения, съехалась вся Россия: представители производителей спецтехники отечественных и зарубежных брендов; поставщики как региональных, так и федеральных сетей; представители крупных холдингов и МСБ, причём не только топ-менеджеры, но и сотрудники, непосредственно эксплуатирующие представленную на выставке технику. Участники выставки отмечали, что с удовольствием посещают чемпионат уже восьмой год подряд, так как событие позволяет не только продуктивно пообщаться со специалистами лесопромышленной отрасли в неформальной обстановке, но также зарядиться энергией грандиозной атмосферы и поддерживать дальнейшее развитие бизнеса за счёт новых знакомств и внедрения новых технологий, о которых зачастую возможно узнать только на подобных мероприятиях", — комментирует участие в мероприятии директор представительства ООО "Каркаде" в г. Архангельск Ольга Норицына.

CARCADE финансирует приобретение всех видов техники, эксплуатируемой в лесной отрасли, на индивидуальных условиях: с возможностью настройки графика платежей под бизнес клиента с включением страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству единиц техники и без лимита финансирования на одно юридическое лицо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с нулевым авансом, выкупным платежом до 30% на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком ведения деятельности от 3 месяцев.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Кроме скидок клиенты всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, программа автопомощи на дороге 24/7, скидка на топливо до 11%. Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно у финансовых консультантов CARCADE, на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.