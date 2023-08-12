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Наблюдая за звёздами: фестиваль Персеиды

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12 августа на поляне на "Зелёной горе" в селе Елховка пройдёт астрономический фестиваль "Персеиды", организованный Самарским Клубом Любителей Астрономии "АстроСамара".

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Фестиваль проводится ежегодно уже много лет, приурочен к знаменитому августовскому метеоритному потоку, в честь которого и назван фестиваль.

Вход на фестиваль для детей до 4-х лет — бесплатный (обязательно показать свидетельство о рождении ребёнка), для детей до 14 лет — 300 рублей, для тех, кто старше 14 лет — 500 рублей. После оплаты гости получают браслеты, с которыми смогут пройти на фестиваль.

Любителям астрономии на "Персеидах" предлагают не просто понаблюдать ночью за звездопадом, но и рассмотреть в телескопы с разными способами фильтрации Солнце, пятна на звезде и всевозможные явления на внешней оболочке Солнца на дневных наблюдениях. На ночных наблюдениях гости фестиваля смогут рассмотреть двойные и кратные звёзды, звёздные скопления, планеты Солнечной системы и их спутники. Помимо наблюдений, гости могут послушать интересные лекции о наблюдаемых ими космических объектах, а также с помощью опытных наставников научиться тонкостям работы с телескопом, изучить азы астрофотографии и ориентации на звёздном небе.

Дневные наблюдения продлятся с 16:00 до 20:00, затем после подготовки в 21:00 начнутся ночные наблюдения, которые окончатся в 3:00. Также в полночь организаторы планируют сделать общее фото с гостями фестиваля на фоне млечного пути. Как заявлено в программе фестиваля, планируются 2 мастер-класса: в 0:30 мастер-класс по звёздному небу, и в 2:00 мастер-класс по астрофотографии.

Организаторы позаботились не только о программе фестиваля, но и о комфорте гостей. В группе фестиваля прописано, что астрономам следует взять с собой: тёплую обувь и одежду, плед, лежанки и стулья, перекус и горячий чай, и на всякий случай средства от комаров и клещей. Также организаторы дали точные координаты места "астровстречи", чтобы никто из гостей не заблудится: 53°53'14.2"N 50°26'04.4"E или 53.887278, 50.434556.

На фестивале для общего комфорта и безопасности введены некоторые простые правила: не приходить в алкогольном или наркотическом опьянении, не распивать спиртные напитки на самом фестивале, курить только вдали от группы наблюдателей, не светить фонарями вблизи наблюдателей и на них, парковать машину в паркинговой зоне багажником к месту наблюдения, чтобы в случае раннего уезда не слепить наблюдателей фарами, не мусорить и не разводить костры, так как фестиваль проводится на природоохраняемой территории. Организаторы надеются, что данные правила будут соблюдаться всеми гостями фестиваля и никаких проблем не возникнет.

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