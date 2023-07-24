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С июля лизинг электромобилей SKYWELL в CARCADE стал ещё выгоднее

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Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальных условий при финансировании автомобилей марки SKYWELL. Размер максимальной выгоды теперь составляет 15% от стоимости предмета лизинга.

В рамках партнёрской программы доступен весь модельный ряд бренда SKYWELL, представленный на российском рынке — это электрические кроссоверы ET5 комплектаций Luxury и Comfort и гибридные кроссоверы HT-i комплектаций Comfort, Premium и Luxury. Специальные условия от CARCADE можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей.

Уровень корпоративной скидки зависит от модели и года производства выбранного авто. Так, например, любая комплектация модели SKYWELL ET5 2022 года выпуска при оформлении в лизинг обойдётся дешевле на 15%, SKYWELL ET5 2023 года выпуска доступна со скидкой 10%, а выгода от приобретения модели SKYWELL HT-i 2023 года через CARCADE составит 7% от стоимости автомобиля. Программа финансирования автомобилей SKYWELL позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании; на этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц ТС доступно без ограничений на одно юридическое лицо. Кроме того, автомобили SKYWELL доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно на сайте компании, у финансовых консультантов CARCADE или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

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