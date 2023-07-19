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CARCADE предлагает лизинг спецтехники ZAUBERG с выгодой до 1 млн рублей

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Компания CARCADE совместно с компанией "Центр Технического Оборудования" запустили эксклюзивную программу финансирования специальной и складской техники ZAUBERG.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE могут приобрести погрузчики, экскаваторы, а также бульдозеры и самосвалы марки ZAUBERG с использованием корпоративной скидки, достигающей 1 000 000 рублей. Размер преференции зависит модели и комплектации спецтехники: так, к примеру, на экскаваторы-погрузчики ZAUBERG распространяется скидка до 300 тыс. рублей, на вилочные погрузчики ZAUBERG — до 500 тыс. рублей, а лизинг карьерных самосвалов и бульдозеров марки доступен с выгодой до 1 млн рублей. Скидки распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра программы.

Компания "Центр Технического Оборудования" работает на рынке России с 2013 года и входит в ТОП-3 крупнейших поставщиков импортной спецтехники в России, что позволяет ежемесячно пополнять складские остатки и отгружать технику из наличия. Компания ЦТО обладает эксклюзивными правами на реализацию техники ZAUBERG на территории России. На сегодняшний день марка поставляет на рынок России широкий перечень строительной, дорожно-строительной, горнодобывающей и складской техники, закрывающий полную потребность конечного потребителя. На всю технику ZAUBERG предоставляется гарантия от 12 до 60 месяцев и возможность проходить ТО самостоятельно без потери гарантии. Каждая единица техники, начиная от складской тележки и заканчивая карьерным экскаватором, проходит тщательную проверку на заводе перед отправкой. В результате российский рынок получает качественные машины с европейскими комплектующими по среднерыночной стоимости.

Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.

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