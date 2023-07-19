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В Бариновке завершили реставрацию мельницы XIX века

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В селе Бариновка Нефтегорского района отреставрировали ветряную мельницу, которая станет основой нового культурного кластера.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области "Другой город"

Мельницу начали реставрировать год назад, летом 2022 года. Средства на восстановление были выделены из регионального и местного бюджета, большую часть внесли меценаты. В ходе ремонта воссоздали башни с поворотным механизмом, лопасти и водилы, заменили обшивки верхнего и нижнего ярусов, установили системы водоснабжения и канализации, а также провели противоаварийные работы.

Вокруг мельницы планируют сделать культурный кластер, состоящий из нескольких локаций. В доме мельника посетители смогут посмотреть на производство хлеба и даже сами принять в нём участие. Там же будут располагаться музей и площадка для мастер-классов. Также гости кластера смогут приобрести сувениры — шоколадные и пряничные мельницы, значки, магниты — и подкрепиться в пяти точках питания.

На территории эко-парка установили фонтан в виде водяной мельницы и в скором времени построят качели, лавочки и урны в стиле старинных конструкций.

15 июля Бариновку посетил Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что обновлённая мельница и эко-парк станут новой точкой притяжения для туристов.

"Искренне рад восстановлению, "второй жизни" Бариновской мельницы. Благодарю всех, кто принял участие в восстановлении этого объекта культурного наследия. Бережно отнеслись ко всему, что сохранилось, и дополнили это современным, очень грамотным, научным подходом, чтобы, вновь запустить мельницу в дело. Мы продолжим вместе со всеми жителями обустраивать и благоустраивать родную землю. И это, я уверен, будет создавать не только привлекательность Самарской земли для людей из других стран и других регионов, но самое главное — работать на то, что мы с вами вместе вновь и вновь будем гордиться своей родной землей, влюбляться в нее и строить долгосрочные планы, связанные с родной Самарской областью", — подчеркнул глава региона.

Мельницу в Бариновке построили в первой половине XIX века. Это действующий объект культурного наследия и единственная сохранившаяся ветряная мельница XIX века в Поволжье.

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