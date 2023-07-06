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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

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Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Главным музыкальным гостем вечера станет популярная Самарская группа "VLNY" (волны), которая порадует всех присутствующих своим живым концертом.

Организаторы акцентируют внимание на том, что приносить свою еду и напитки запрещено. Однако стоимость билета включает закуски и напитки для гостей. Также на мероприятии будет доступна фотозона, маркет с различными брендами, мастер-классы, диджей-сет и интересная программа с ведущим и розыгрышем подарков.

Стоимость участия в мероприятии составит 890₽ с человека для первых 100 мест, а затем — 1290₽.

Особый акцент делается на 5 стеклянных купольных беседках, которые откроют свои двери на крыше. Они предоставят посетителям панорамный вид на Самару и создадут атмосферу незабываемого события или вечера благодаря своему дизайнерскому оформлению и комфортным условиям.

"Главная цель мероприятия — познакомить людей с нашим новым проектом. "Крыша новых впечатлений" — это место, где люди могут обратиться, и мы организуем для них любой праздник. Приглашаем всех прийти, потому что мы подготовили очень насыщенную и интересную программу. Надеемся, что гости смогут получить массу удовольствий" — отметила главный организатор мероприятия Мария Восканян.

 

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