Особенностью этих заведений является не только аутентичная кухня, но и яркий интерьер, создающий атмосферу восточного города. Владельцы регулярно организуют различные танцевальные баттлы и вечеринки, привлекая внимание молодежи, увлеченной корейской культурой.

Одна из особенностей ресторанов Chicko — возможность приобрести коллекционные карточки с изображением k-pop знаменитостей или аниме-персонажей. Это дополняет общую концепцию заведений и делает их привлекательными для фанатов.

"Сегодня Чико на слуху у всех любителей Кореи. Рестораны собирают рекордные очереди, и мы каждый день обслуживаем тысячи гостей. Но так было не всегда, два года назад Чико был одним маленьким неизвестным кафе. Однако из куриной закусочной он превратился в первый ресторан корейского стрит-фуда в России. Наши домики открываются не только по всей России, но и в других странах СНГ. Мы объединяем множество людей. Ведь наша любовь — главный ингредиент" — отмечает Сергей Лебедев, основатель франшизы.

Chicko продолжает расширяться и приобретать популярность, привлекая своей атмосферой и вкусными блюдами. Эти новые точки корейского стритфуда в Самаре обещают стать любимым местом для всех, кто ценит культуру и кухню Кореи.