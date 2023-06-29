Тягачи HONGYAN с эксклюзивной скидкой на лизинг можно приобрести в CARCADE

В рамках партнерской программы клиенты CARCADE смогут приобрести седельные тягачи HONGYAN с колесной формулой 4×2 и 6×4 различных модификаций с использованием эксклюзивной корпоративной скидки в размере 2,5% от итоговой цены транспортного средства. Скидки распространяются только на новые тягачи в наличии либо в поставке через официального дилера. Отгрузка ТС осуществляется в Челябинск, также возможна доставка по всей территории РФ.

Группа компаний "СПЕЦМАШ" является производителем бортовых автомобилей, седельных тягачей, лесовозов и сортиментовозов с крано-манипуляторными установками. Кроме этого, СПЕЦМАШ имеет статус официального дилера АО "АЗ "УРАЛ", АО "Подъемные машины", АО "ИНМАН", поставщика техники ПАО "КамАЗ". С 2022 года компания стала сертифицированный партнером бренда HONGYAN на территории РФ, располагает обширным парком техники в наличии, а также имеет приоритетный доступ к календарю поставок из Китая под индивидуальные заказы клиента.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: автопомощь на дороге 24/7 и скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.