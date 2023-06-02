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Лизинг спецтехники XGMA с выгодой до 800 000 рублей в CARCADE

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Компания CARCADE совместно с дистрибьютором ТЕХБАЗА запустили эксклюзивную программу финансирования спецтехники китайской марки XGMA.

В рамках специальной программы клиенты CARCADE могут приобрести фронтальные погрузчики, грунтовые катки и гусеничные экскаваторы XGMA различных модификаций с использованием корпоративной скидки, достигающей 800 тысяч рублей. Размер скидки зависит от модели и не фиксирована, так как привязана к курсу валют. Скидки распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы — компанию ТЕХБАЗА.

Компания ТЕХБАЗА является официальным дилером специализированной промышленной техники ведущих мировых производителей и официальным дилером спецтехники XGMA (КНР) и Lonking (КНР) на территории Российской Федерации. В полный комплекс услуг для клиентов компании входит аналитика производственных задач с последующей профессиональной рекомендацией необходимого типа спецтехники, прямая поставка ТС с завода-изготовителя на строительный объект и дальнейшая сервисная поддержка 24/7, включая гарантийные обязательства и бесперебойное обеспечение оригинальными запасными частями. На складах компании всегда в наличии самые востребованные в работе модели спецтехники: фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, экскаваторы, мини-экскаваторы, катки, грейдеры. Компания работает по всем регионам России и осуществляет полный логистический сервис по доставке спецтехники по запросу клиента.

Концерн XGMA уже более 70 лет разрабатывает и производит надежную и высокотехнологичную строительную технику, расширяя ассортимент и непрерывно улучшая качество выпускаемой продукции. Именно XGMA стал первым производить фронтальные погрузчики в Китае в 1964 году, с каждым годом совершенствуя качество выпускаемой продукции, что подтверждают неоднократные премии в номинациях "Лучший погрузчик года". На сегодняшний день промышленная зона машиностроительного концерна XGMA включает в себя 7 высокотехнологичных заводов, оборудованных новейшим оборудованием, на которых производятся фронтальные погрузчики (более 30 000 машин в год), дорожные катки, экскаваторы, грейдеры, мини-погрузчики и прочая строительная техника. Компания Xiamen XGMA Machinery входит в перечень 50 крупнейших предприятий мира. Все оборудование торговой марки подвергается тщательному контролю, а деятельность фирмы сертифицирована по международному стандарту ISO9001.

Финансирование по эксклюзивной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.

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