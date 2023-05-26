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Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

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Проработав более 15 лет с недвижимостью, Антон Крамаров пришел к идее создания своего ИТ-стартапа. Так в Самаре появился разработчик интеллектуальных камер, аналогов которым нет в мире, - SmaSS Technologies. Идея и разработки заинтересовали крупные транснациональные компании. В интервью предприниматель рассказал, в чем заключается идея стартапа.

- Антон, вы - юрист по образованию, опытный управленец, стоявший у истоков развития сети Х5 в Поволжье, - вдруг все бросили и ушли в ИТ. Как и когда это произошло?

- До 2015 года я и не думал, что последующие годы моей жизни будут плотно связаны с информационными технологиями. В то время это было настолько же нереальным, как и сегодня возможность мысли, что через пять лет я стану артистом балета. После школы я получил юридическое образование и более 15 лет провел в сфере недвижимости и розничной торговли, построив с десяток торговых центров, несколько жилых и логистических комплексов, продав бесконечное множество квартир, работая на старте карьеры риелтором и открыв более 1000 новых магазинов "Пятерочка", являясь к моменту завершения карьеры в направлении недвижимости и ритейла директором по развитию Волжского дивизиона X5.

В далеком 2015-м я знал об ИТ лишь то, что такая отрасль существует, не догадываясь, как работает веб-сайт или мобильное приложение, и даже не предполагая, что ниже клиентского уровня существуют иные технологические слои. А уже через пять лет мой стартап оказался составной частью глобальной технологической корпорации с японскими корнями. И я вплотную взялся за создание собственного чипа совместно с другой всемирно известной технологической корпорацией.

- Что вас подтолкнуло к этому шагу?

- В жизни достаточно реальных примеров, когда ведомые внутренним порывом и увлечением люди добивались значительных или даже феноменальных успехов там, где ранее себя не видели. Например, Михаил Булгаков вначале был врачом, а Джоан Роулинг - переводчиком. Дамир Юсупов был юристом, а стал легендарным летчиком и посадил Airbus A321-211 на поле с кукурузой. Даже в моем проекте были два человека, которые вначале работали медиками, а впоследствии сменили профиль на ПЛИС-разработку и DevOps. О чем это говорит? О том, что все мы люди и можем ошибаться в своих стремлениях. Иногда выбор будущей профессии происходит под влиянием родителей, моды или престижа, и в этом нет ничего зазорного. В моем личном примере многое происходило схожим образом. В 1990-х мне казалось, что недвижимость - мое все. Столкнувшись с ИТ, я понял, что сильно ошибался. Все эти примеры, в том числе и мой собственный, объединяются одним главным фактом: если человек занимается любимым делом - его шансы на успех в жизни значительно выше. Опираясь на это понимание, я в некотором смысле скверно отношусь к массовым призывам становиться айтишниками. Нужно заниматься лишь тем, что хочется и что по-настоящему интересно.

- Как вы вошли в новую профессию?

- Это как раз еще один важный аспект, который я хотел бы затронуть, - самостоятельное и тщательное обучение "с нуля". В моем случае ни одного учителя рядом не было, было лишь изобилие материала и огромное желание разобраться с ним. Поэтому я брал, думал, пытаясь переосмыслить все то, что видел и что считал значимым. Это позволило мне понять, как устроен мир информационных технологий изнутри, прочувствовать и осознать всю значимость и все зависимости, благодаря которым мобильное приложение в вашем телефоне вызывает у вас удовольствие от его использования, а также желание заплатить за него свои собственные деньги.

На старте любого проекта важно изучить историю выведения идей на рынок. К сожалению, в современной жизни мало кто говорит о предпринимателях, которые потерпели неудачу, зато успехи нескольких десятков компаний, которые "выстрелили", превозносятся десятилетиями. Это искажает статистику и убеждает многих, что положительный исход более вероятен, чем это есть на самом деле. Такой анализ позволил мне увидеть новые возможности и попробовать реализовать их, а не просто следовать какому-то устоявшемуся паттерну успеха, какие в огромном количестве присутствуют в Интернете.

- Как ты пришел к проекту "умных" камер?

- Многие управленческие решения в рознице до сих пор принимаются интуитивно. Мне же хотелось систематизировать этот процесс за счет сбора и анализа данных с использованием смарт-камер. Так появился проект SmaSS (smart supervision system - умная система наблюдения. - Прим. ред.). Из личного опыта я доподлинно знал, что в большинстве магазинов нет места для установки локальных серверов, так же как и то, что многие торговые точки не имеют широкополосного доступа в Интернет. Исходя из этих постулатов и родилась идея камеры с обработкой данных внутри нее. Наши разработчики преследовали две цели: решение должно быть легко устанавливаемым и недорогим для последующего использования. Так появилось "коробочное решение" с компьютерным зрением и искусственным интеллектом внутри. Для пользователя это означает: купил - установил - все заработало без каких-либо сложных настроек и конфигураций.

Обычные видеокамеры тогда просто передавали картинку. Мы же смогли предложить рынку несколько прорывных решений. Для ритейла - когда камера распознавала товары на кассе (яблоко, лимон, помидор) или анализировала действия покупателей. Для водителей и парковочных систем - поиск свободного парковочного места. Для сферы безопасности - когда в камеру был встроен радиолокатор. В результате у нас родилась линейка видеокамер: уличная, внутренняя и компактная. Для каждого исполнения мы подобрали оптимальный набор электронных компонентов, чтобы обеспечить полное покрытие требуемого функционала.

- Расскажите подробнее о ваших разработках.

- Основа проекта - видеокамера с полной обработкой данных на борту. Иными словами, полноценный компьютер в корпусе камеры. Вся видеоаналитика и искусственный интеллект внутри. В качестве основного процессора мы взяли мощный ARM, используемый чаще всего для мобильных телефонов. Тогда как до сих пор практически вся отрасль CV&AI (компьютерное зрение и искусственный интеллект. - Прим. ред.) работает на X86 архитектуре, применяемой для компьютеров. Поэтому нам пришлось многое оптимизировать, ускорять и охлаждать. Для информации: наша камера нагревалась не выше 73 градусов.

Через несколько лет после старта проекта нам удалось доказать, что выбранный нами технический подход позволяет снизить общую стоимость владения технологией компьютерного зрения и искусственного интеллекта до 10 раз, что служит значительным конкурентным преимуществом.

- Где на практике была использована ваша система?

⁃ В 2020 году на одной из мировых выставок мы показали "Магазин без кассиров" (аналог Amazon GO). Это решение работало только на камерах SmaSS, без единого сервера, настраивалось и конфигурировалось через планшет. А главное - стоило в разы дешевле Amazon GO.

На российском рынке мы так же успешно реализовали десятки пилотных проектов для крупных корпораций: безопасный переезд, цифровой шкаф для продажи сигарет, аналитика по выкладке и остаткам продукции в реальном времени, аналитика по остаткам продукции на полках, а также система предотвращения воровства.

- Как на ваши разработки отреагировали крупные российские компании, мировые корпорации?

- На нас всегда смотрели весьма скептически. Крупные корпорации не проявляли интереса, но сами в то же время работали над созданием собственных схожих продуктов и видели в нас только конкурентов.

Осознав это, в конце 2017-го я решился со своим стендом поехать в Нью-Йорк на Retail BIG show. Это самая большая мировая выставка для представителей розничной торговли. Оттуда мы привезли более 300 контактов со всего мира.

Вернувшись в Россию, я получил предложение от Hitachi. Оно показалось мне не совсем актуальным, поэтому я решил написать ответ, в котором указал, что технологии моего проекта более эффективны и я готов показать их при условии продолжения.

При отправке ответа через LinkedIn я по ошибке адресовал его совсем другому человеку, никак не связанному с Hitachi. Это был вице-президент американского подразделения той глобальной технологической корпорации, с которой уже через год мы вошли в M&A-сделку. Каково же было мое удивление, когда этот человек вернулся ко мне, указав на совершенную ошибку с адресатом, но при этом обрадовал меня, сказав, что его сотрудники видели мой проект на выставке в Нью-Йорке и наши разработки их очень заинтересовали. А этот казус с некорректным ответом как бы в Hitachi послужил веселым поводом для начала продуктивного сотрудничества.

Вывод: мне отчасти повезло. Но если бы я сидел на месте и ничего не делал - никакого ответа тогда я бы не получил.

Как результат, в марте 2019 года мой проект зашел в M&A-сделку с глобальной технологической корпорацией с годовым оборотом под 100 млрд долларов США. Впрочем, нам не удалось договориться и довести саму сделку по продаже 40% моего проекта до конца - в 2020 году все отношения между нами были прекращены.

- Что ты считаешь главной своей ошибкой при реализации этого проекта?

- Главной ошибкой в прошлом я считаю наивное заблуждение, что кто-то из окружающих, увидев наши достижения и вытекающие из них перспективы, захочет помочь. Как оказалось, это полная чушь. Во-первых, если какая-то из новых разработок по-настоящему заинтересует любую большую корпорацию - она заберет эту разработку себе или попросту скопирует ее. "Сытый голодному не товарищ" - эта пословица очень емко описывает текущую действительность. Партнерские отношения могут быть только между равными по силам и возможностям субъектами. Другого быть не может.

Во-вторых, плохо это или хорошо, но очень многое в этом мире измеряется в деньгах. Люди с радостью будут помогать, с интересом писать и говорить, если это будет приносить или обещать им некий доход в денежном эквиваленте.

Исключения бывают, но они настолько редки, что рассчитывать на это точно не стоит. За весь свой трек в ИТ мне удалось встретить лишь несколько человек, которые искренне, без каких-либо встречных требований и обязательств хотели поддержать нас. И этим людям я до сих пор от всей души благодарен.

Из этого вытекает резонный вывод: ищите благородных людей или просто зарабатывайте деньги, чтобы оплатить труд блогеров, юристов, консультантов и прочих важных, но весьма меркантильных персон.

Ну и, в-третьих, как только у вас начнет получаться хоть что-то, вам сразу же начнут завидовать, а при малейших ваших неудачах - злорадствовать. В вас будут видеть конкурентов и опасность. С вашими доводами, прогнозами, выкладками и фактами будут спорить и обязательно все перевернут с ног на голову, лишь бы у вас тоже ничего не получилось. Потому что у 90% ничего не получается, хотя об этом они никогда и никому не скажут.

Вывод: получайте удовольствие от таких проявлений. Любая критика и хейт говорят лишь о том, что вы на правильном пути и вас заметили. Дальше все будет зависеть только от вас.

- Антон, что в итоге случилось с проектом SmaSS?

- Команду я распустил. Мне просто нечем сегодня оплачивать их работу. Но проект ждет своего времени. Удача в большинстве бизнес-проектов служит ключевым фактором успеха. Пример из жизни: в 2007 году американская корпорация Apple выпустила в продажу свой первый iPhone. Это стало переломным моментом для всего мирового рынка мобильных телефонов, безвозвратно сменившего курс с кнопочных телефонов на полноценный графический дисплей, где ввод текста и взаимодействие с ним осуществлялось через прикосновение пальца. Через два года, 24 февраля 2009 года, на рынке появился WhatsApp. Объявись он на год или два раньше - ни о каком моментальном взлете и наборе миллиардной аудитории за несколько лет и говорить было бы нельзя. На несколько лет позже на месте WhatsApp мог бы быть кто-то другой. О чем я здесь хочу сказать? О том, что CEO WhatsApp Ян Кум оказался в крайне удачном стечении обстоятельств, которые позволили его проекту искрометно взлететь.

Это и есть удача или, в моей трактовке, определяющий набор обстоятельств, которые позволили проекту быстро набрать аудиторию и стать популярным. Однако по своему опыту знаю, что удачные обстоятельства складываются чаще всего лишь вокруг тех, кто не сидит на месте в ожидании счастливого момента, а активно движется вперед, создавая вокруг себя видимые для окружающих последствия.

- Кому принадлежат интеллектуальные права на разработанную технологию? Есть ли еще шанс коммерциализировать начинания?

- Большую часть из того, что мы разработали в проекте, придумал я. Некоторые части интеллектуальной собственности уже закрыты выданными патентами (US #11,288, 629, US #11,558,539). Некоторые - в процессе регистрации. Я уверен, что мы сумеем вывести наши разработки на рынок. Просто для этого потребуется чуть больше времени. Дорогу осилит идущий. Сдаваться еще пока рано!

- Какой совет вы дали бы начинающим стартаперам?

- Любой успех - это длинный и сложный путь. Глупо надеяться на то, что на планете, где проживают восемь миллиардов человек, успеха можно достичь быстро. Все эти люди, каждое утро открывая свои глаза, думают о схожих вещах - как стать известным и знаменитым, как заработать много денег и оставить свой след в истории. Но лишь единицы на самом деле чего-то добиваются.

Ключевой принцип создания любой успешной истории - "показывай, а не рассказывай". Любой инвестор быстрее даст денег, если перед ним будет небольшой уже работающий продукт, нежели хорошо запроектированная система, не имеющая под собой ничего реализованного, что можно было бы потрогать и оценить. Именно на эти грабли я наступал раз за разом, и именно это стоило мне больших нервов. Да, не всегда получается и не всегда есть возможность сразу что-то показать или сделать. Но всегда, без каких-либо исключений, нужно держать в голове, что нечто существующее воспринимается в разы лучше, чем просто идея. Если у вас нет возможности сделать что-либо работающее - будьте готовы отвечать на неудобные вопросы и парировать критику, ее будет много. И это не должно вас никак расстраивать, ибо таков сегодняшний мир и поделать с этим ничего нельзя.

Да, и еще один важный момент! Любое, даже самое простое и примитивное начинание обязательно требует наличия множества значимых компетенций, без которых ни один проект взлететь не может. Это продажи, маркетинг и реклама, юридические аспекты, оперативное управление, технические детали, общение с инвесторами и клиентами, стратегия и тактика. Однозначно убежден, что ни один человек в этом мире не способен в одном лице профессионально и эффективно закрыть все аспекты, а без них любое, даже самое успешное начинание может потерпеть фиаско.

Как это может произойти? Проект полетел, но злые инвесторы перетянули контроль и управление на себя из-за пропущенных юридических деталей. Или инженерная команда проекта разработала неплохую технологию, но наладить ее продажи не смогла, потеряв 5-10 лет впустую. Или все шло неплохо, но из-за быстрого взлета проект не смог удержаться на плаву из-за кратно увеличившихся расходов и запаздывающих доходов, что привело к дефолту самого проекта и потере команды.

Жизнь вариативна и многогранна. И тот, кто хочет добиться чего-то, должен уметь реагировать на каждый ее вызов, своевременно и эффективно подбирая правильное решение для нового испытания. И без компетентного и вовлеченного персонала в проекте дотянуться до успеха крайне тяжело. Только сплоченная команда единомышленников может пробиться через все невзгоды и выбиться на поверхность. Это я вам точно говорю.

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