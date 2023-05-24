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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Тренды онлайн-обучения: от творческого хобби до малого бизнеса

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Онлайн-обучение переживает новый этап развития после пандемии, обновления платформ обучения и скандалов с инфоцыганами.

Совсем недавно все — от домохозяек до дипломированных специалистов — получали новые квалификации в сфере СММ и IT. В интернете постоянно встречалась реклама курсов, которые обещали не только новые знания, но и трудоустройство. Однако, вместе с трендом с рынка онлайн-обучения ушли и пустые обещания. Сейчас все больше опытных экспертов набирают на онлайн-обучение молодых специалистов, чтобы индивидуально передавать свой опыт и знания. Это говорит о том, что онлайн-обучение стало более серьезным и качественным.

В 2023 году новый этап развития открылся для обучения ремеслам: от изделий из кожи до столярного дела и полезных в быту хобби: свечеварения, пошива одежды, мыловарения. Любую информацию о популярных современных хобби можно найти бесплатно, но вы потратите на ошибки и нахождения подходящих методов слишком много времени. Намного полезнее потратить эти ресурсы на поиск подходящего учителя, который меньше чем за полгода научит вас всем хитростям нового дела.

Рассмотрим эту нишу онлайн-обучения на примере свечеварения, которое становится все более популярным в России. Свечи стали не только предметом декора, но и способом создания уюта и релаксации. В каждом салоне красоты вы можете найти свечи ручной работы от местного мастера. В интернете можно найти множество курсов по свечеварению, которые помогут начинающим мастерам освоить этот ремесло. Среди них есть как большие онлайн-школы с потоком в сотни людей, так и индивидуальные мастера с авторскими техниками.

Стоимость обучения может доходить до десятков тысяч рублей, так как многие курсы не только обучают, но и предоставляют бизнес-блок с уроками оформления своего хобби в малый бизнес: от названия бренда до упаковки и оптовой закупки материалов. Учителя подобных школ становятся вашими личными гидами в мир малого бизнеса и создания изделий своими руками.

Онлайн-обучение дает возможность получить знания и навыки в любой области не выходя из дома. Это удобно и экономит время, но не стоит забывать, что онлайн-обучение требует большой дисциплины и самодисциплины. Также нужно быть готовым к тому, что вы берете на себя роль не только ремесленника, но и маркетолога, логиста и менеджера по продажам. Со временем вы можете обрести команду, но на начальных этапах потребуется много ваших личных ресурсов. Такой формат обучения подойдет далеко не каждому, однако это — отличная возможность найти себя в новом деле.

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