Страшно интересно: как прошла ночь музеев в Музее Модерна

Эпоха модерна известна не только стремлениями к техническому прогрессу, но и интересом к сверхъестественному и мистическому. Именно поэтому общая тема 2023 года "История в истории" раскрылась в Музее Модерна с другой, иррациональной, стороны.

Музыка, предсказания, таро — атрибуты ярмарочного балагана. Все паранормальное и необычное происходило в саду, на сцене и самом особняке.

Одним из ярчайших мероприятий стала экскурсия в темноте подвала от Ильи Саморукова. Гостей окунули в атмосферу паранормального, рассказали теории о подвальной жизни времён Великой Отечественной войны, историю помещения. Например, посетители музея узнали, что отверстия от пуль в стенах остались после расстрела красноармейцев в стенах особняка.

После проведения мероприятия у гостей остались смешанные чувства:

"Сама задумка интересная, если доработать идею, то это будет классный проект. Но организация была отвратительной: люди долго толпились на маленькой лестнице, там же был проход в туалет, из-за чего была невыносимая давка. Что касается экскурсии, мне не хватило погружения в атмосферу. В целом мне понравилось, но эта ложка дегтя в бочке меда не даёт мне покоя", — Ксения Романова, посетительница Музея Модерна.

Ночь музеев — это ежегодное мероприятие, направленное на популяризацию культурных развлечений среди молодежи. Со своей задачей Музей Модерна справился, в ночь на 21 мая его посетило более 200 человек. Осталось доработать организационные моменты, и программа станет уникальным проектом, который можно будет проводить регулярно.