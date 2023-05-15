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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре открылась и провела свою первую выставку новая галерея "SPACE13.gallery"

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Этой весной в Самаре открылось новое пространство "SPACE13.gallery", расположенное в "Доме на Революции" по адресу Куйбышева 81.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

13 и 14 мая прошла первая выставка Марины Нико под названием "Fake News".

"Большинство самарских галерей коммерческие и сосредоточены на продаже и экспонировании конкретных работ широкого пула художников, либо музейные проекты, которые направлены в основном на организацию выставок уже признанных мастеров. Мы же хотели сосредоточиться на продвижение сначала локальных художников, которые работают с нестандартными и в то же время актуальными для общества темами. Во-вторых, мы приветствуем проекты художников, где серия работ, посвящена какой-то единой концепции", — делится основатель галереи Дмитрий Никонов.

"SPACE13.gallery" вдохновлена опытом московских и питерских галерей, но несколько трансформируясь под самарский бэкграунд. В Самаре много известных, но не "раскрученных" художников, именно на таких ориентируются владельцы галереи, организовывая их персональные выставки и рассказывая об их творчестве.

Выставка FAKE NEWS — первый опыт масштабной экспозиции для пространства. Проект посвящен информационному обществу, фейковым новостям и тому, как они влияют на нас — их потребителей. Марина пытается посмотреть на ситуацию глазами разных участников происходящего: тех, кто создает информационный поток, тех, кто взаимодействует с ним, и тех, кто является заказчиком повестки.

"Результатом нашей первой выставки мы в целом довольны. Удалось привлечь даже больше аудитории, чем мы изначально планировали и это круто, что Самаре откликается тема развития культурной среды. Наша цель, чтобы в городе появился еще один проект, в который будет интересно прийти не только местным жителям, но и гостям нашего города. Круто, если наша галерея станет обязательной точкой на туристическом маршруте, как это сейчас получается делать у столичных галерей", — подытожил Дмитрий Никонов.

В будущем в галерее планируется проведение разовых мероприятий, направленных на развитие в Самаре интереса к искусству, а также в целом к его коллекционированию. На данный момент в галерее уже запланированы проекты на июнь и август. Более подробный анонс можно найти в телеграмм-канале галереи t.me/space13_gallery.

Проект Марины Нико FAKE NEWS завершился 14 мая, однако, все, кто не успел — смогут посмотреть его 20 мая в Ночь музеев с 17:00 до 23:00. Мы откроемся в этот день с обновленной экспозицией первого зала, где были представлены работы художницы из проекта "20 20".

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