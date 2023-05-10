В Самаре пройдет первый арт-маркет

Уже по традиции, каждую весну Самара "просыпается" от зимней спячки. Открываются летние веранды, все больше людей выходит на прогулки, и многие мероприятия проводятся на открытом воздухе, так как погода уже позволяет ощутить "летнее настроение". Исключением не стал арт-маркет, который пройдет в городе впервые.

Линда учится на факультете архитектуры и дизайна, создала свой бренд одежды в 18 лет, стилизует съемки и даже проводит курс лекций по моде в "Нулевой комнате". Сама Линда призналась, что размер города является преимуществом для ее активной деятельности, так как в Самаре легче выделяться и стать популярным, нежели в столице. Проведение арт-маркета яркое тому подтверждение.

— Что такое Арт-маркет?

— Это прежде всего площадка для реализации творчества. В Самаре большое количество малоизвестных художников, скульпторов, дизайнеров и брендов. Наш маркет станет отличной площадкой для их развития. Изделия из глины, украшения, картины, одежда, да вообще любой предмет искусства можно будет приобрести на этом мероприятии. Я тоже не стану исключением, и специально к арт-маркету выпускаю новую коллекцию своих футболок.

— Как появилась идея Арт-маркета?

— Идея была совместная с моей подругой Катей. Мы решили, что хотим продавать искусство и интересные вещи со смыслом. Если говорить по-простому, то хотели сделать барахолку с классными вещи, которыми мы не пользуемся, но выбрасывать жалко. Чуть позже я пришла к концепции арт-маркета с исключительно новыми вещами, сделав фокус на искусство. Насколько я знаю, подобного формата в Самаре еще не было. Я верю, что есть "живые" вещи, которые ждут именно своего покупателя, именно такие будут у нас на маркете.

— Какие сложности возникли при создании маркета?

— Так получилось, что моя подруга улетела и я осталась наедине с нашей идеей. Мне было страшно, что я буду это делать одна. И я долго не решалась реализовывать ее. У меня есть много знакомых по Самаре, но все равно многие вопросы пришлось решать самой. Как оказалось, площадку было найти не так сложно, так как многие заведения не против подобных предложений.

— Какой масштаб мероприятия на данный момент? Сколько человек зарегистрировалось?

— Всего поступило порядка 70 заявок, из которых было отобрано только 25 резидентов, так как места ограничены. Больше 30 заявок были от ребят, которые занимаются бисером. Из необычных представителей на маркете будет: нестандартная керамика, сумки из жгутов и даже ювелирные украшения из серебра. Для гостей будет организовано два мастер-класса: воркшоп "Амулеты дружбы" и мастер-класс "Вкусный Скетчинг". Также я особое внимание уделяю оформлению площадки, так как маркет все-таки про искусство, и хотелось бы провести эту нить во всем.

Подробнее узнать об участниках маркета и активностях можно прочитать по ссылке. Мероприятие пройдет по адресу ул. Леннградская 77 с 12:00 до 19:00. Вход свободный!