Зрительный зал был полон, потому что постановка вызывает огромное количество споров в сети Интернет, каждый хотел воочию увидеть её. Тема семьи, любви и ответственности поднималась от начала пьесы и до её завершения. Дети, сидевшие на первых рядах, испытывали весь спектр эмоций: кто-то смеялся, когда папа привез сыну камень из "путешествия", кто-то плакал, когда мальчика ругали в школе за его родителей, кто-то сидел в ужасе от некого подобия гроба в центре сцены. Смех, слезы, страх- те чувства, которые мешались между собой весь час просмотра. Всего 4 актера, минимальное количество реквизита и… марионетка — вот что помогло зрителям погрузиться в атмосферу тяжелого детства ребенка.

Саму постановку можно разделить на три части. Первая часть включает в себя период, когда папа и сын веселятся вместе, пробуя "волшебную пыльцу", позволяющую летать, а также "воду храбрости", исцеляющую от любого страха.

Вторая часть заключается в осознании сыном слабохарактерности и безответственности своего отца и в совершенном самоубийстве второго. Некоторые в зале отнеслись хладнокровно, некоторые вывели детей.



Третья часть показывает зрителю уже взрослого мужчину спустя много лет, его образ жизни и мысли. Желание поговорить с тем маленьким мальчиком из детства, заставить его не верить папе, убивает героя каждый день. Финал пьесы остается открытым, каждый воспринимает его по-своему.

Четко ясно одно: пьеса создана для глубокого мыслительного процесса, для осознания ответственности за каждое свое действие, тем более, когда ты — родитель.