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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Лови мой ритм — танцуй, танцуй! — Ямайский колорит в самарском оформлении

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Семнадцатилетняя Даша Сорокина работает тренером по танцам. Видео с её хореографией набирают в сети тысячи просмотров, а в студии, где работает Даша, творится настоящая танцевальная магия. Завораживающие движения бедрами, яркая одежда и не менее яркие эмоции — вот чем отличается стиль ямайского танца Dancehall, которому учит Даша.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Как живет человек, с раннего детства посвятивший себя танцу, как раскрепоститься в современном ритме жизни, в чем разница между хорошим тренером и плохим, как правильно подготовиться к первому занятию — и о многом другом читайте в нашем интервью.

— Все новички стесняются танцевать? Как проходит начало тренировки?

— Я занимаюсь таким классным стилем как "dancehall female". Он пришел с Ямайки. Ямайцы такие люди, которые всегда максимально открыты: они буквально ходят полураздетые. Вот эта их жара внутри очень сильно ощущается. Я когда преподаю сама, я как бы сама заряжаю этой жарко-яркой энергией, что стеснение постепенно уходит. Ты полностью погружаешься в танец и перестаешь думать о том, что происходит вокруг. Начинать сложно в начале тренировки. Ты не разогретый ещё, стоишь и пытаешься что-то делать. Но минут через пятнадцать после разогрева все уже в состоянии готовности и хорошем настроении. Бывают прям стесняшки-стесняшки, но оно прорабатывается либо девчонки больше не приходят.

— Открытая одежда обязательный пункт в тренировках?

-Нет, я не заставляю. Если человеку комфортнее в закрытой, без проблем. Но танец в открытой одежде смотрится эффектнее и мне, как тренеру, будет полегче определять ошибки. Если человек пришел в мешковатой одежде не совсем понятно, что под ней происходит. Макияж тоже особо не влияет. Только если это образ для видео. А вот тренер всегда должен хорошо выглядеть, следить за телом. Никакой мятой футболки и поплывшей стрелки. Он пример. Клиентам будет приятнее приходить к тренеру, который выглядит хорошо.

— А что насчет самого тела? Нужно ли как-нибудь готовить его к тренировкам?

— Кто-то говорит, что танцы — это не спорт. Это ещё какой спорт! Тело должно быть подготовлено к танцу. Если у тебя ножки слабенькие, тебе надо поработать над ними, чтобы выполнять какие-то определенные движения. Хотя в плане тел, своим ученицам я обычно говорю: "Приходите все". Тоненькие, толстенькие, помладше, постарше — все возможные. У меня занималась женщина, которой сорок восемь было. Я так рада была. Это здорово, когда люди развиваются. В плане подготовки — я даю всё сама. Тренировка разделяется на несколько частей. Первые минут 15-20 разминка, где мы отрабатываем базовые движения и разогреваемся. Потом идет уже хореография. В конце тренировки мы уделяем время на упражнения мышечные либо растяжку.

— Как ты оказалась в студии, в которой работаешь сейчас?

— У меня была знакомая, которая помогла мне устроиться в зал персонального тренинга "TROFIMOV FITNESS". Туда как раз набирали новый коллектив. В мае они меня позвали к себе в качестве тренера и с июля я уже начала проводить первые тренировки.

— А как здесь тебе платят?

— По сути я плачу только за аренду зала — плюс-минус 18 тыс., в зависимости от месяца. Доход у меня идет от учеников. В прошлом месяце у меня вышло где-то 45 тыс., из которых 20 тыс. я отдала за аренду. Итого у меня на руках 25 тыс.

— В студии, где ты работаешь, всё устраивает?

— Да. Ну может не хватает только стенки, отделяющей танцевальную зону от тренажерной. Но это как-то не совсем мешает. Может только тем, кто совсем зажатый и стесняется. Вдруг там кто-то смотрит… Хотя никто не смотрит. Все тягают свои штуки и погружены в свою атмосферу.

— Есть какие-то приемы, чтобы прорабатывать зажимы?

— Конечно. Сам танец очень раскрепощает, потому что постоянно смотришь на себя в зеркало, любуешься собой. Ещё я очень топлю за то, чтобы на тренировки приходили в более открытой одежде.

— Занимаясь танцами, можно прийти форму, сбросить вес?

— Мы много внимания уделяем попе и ногам. И многие девчонки, когда записываются, рассчитывают на то, что через полгода у них будет огромная попа. Нет. Все зависит от питания, образа жизни. Если много лежишь, то ничего себе не накачаешь. Я тренер именно по танцам, и вот этими упражнениями на мышцы я даю возможность сделать движения легче. В танце большой упор идет именно на ноги и, не занимаясь ещё дополнительно, очень тяжело их выполнять. Ножки очень сильно устают.

— Травмы бывают?

— У моих учениц нет. Я не заставляю своих девочек выкладываться на сто процентов, хотя и хочу, чтобы они выкладывались. У меня был тренер во второй школе, где я занималась. И меня не очень удачно посадили на шпагат, порвав мне связку. Ни в коем случае так делать нельзя. Тренер должен понимать, какой уровень у человека и не требовать большего. Если человек ходит, он сам для себя устанавливает, чего хочет от этого занятия. Если он пришел отдохнуть — это видно.

— Ученики часто ленятся на занятиях?

— Бывает. Особенно в перерывах. Но у меня получается всех быстро поднять. Поначалу я очень боялась перейти из уровня тренера в уровень дружбы. Но нужно сделать эту грань такой, чтобы к тебе относились и как к тренеру тоже, чтобы статус не потерялся. Я просто стараюсь дружелюбнее общаться со своими девчонками.

— Как выстраиваешь общий язык со своими учениками?

— В диалоге. Когда человек записывается, я пытаюсь быть веселой. При первой встрече обязательно предлагаю познакомиться, рассказать про себя. Нет такого, что кто-то полностью уходит в отказ. Записываясь через администратора, тебе дают общую информацию и ты приходишь и переживаешь, потому что ничего не знаешь. А когда ты заранее поболтал с тренером, уже попроще.

— Как происходит подбор музыки под танец?

— Ты просто чувствуешь, что подходит под ритм. Нет обязательного "dancehall" в названии. У меня есть отдельный плейлист, из которого я беру треки и ставлю под них хореографию.

— Любой танец — это импровизация?

— Когда как. Вся хореография состоит из степов. Степ — одно движение. Они бывают разными. Базовыми — например, круг бедрами. Ты просто крутишь бедрами, но это отдельный степ. Есть степы, которые выходят на восьмерку. Они длинные и выглядят как хореография. И мы просто собираем хореографию из нескольких степов. Иногда я их меняю где-то, добавляю что-то от себя, что-то берется из других стилей танцев, потому что танцы идут вперед и постоянно совершенствуются. Импровизация конечно есть, но если мы учим хореографию — мы именно учим хореографию.

— Я заметила, что все свои танцы ты обычно снимаешь в помещении. Но один был снят на парковке возле "МЕГИ". Как так получилось?

— Я стараюсь делать красивый профиль. Есть возможность где-то снять, я снимаю. В Питере не площади тоже снимали. А возле "МЕГИ" получилось, потому что я живу в Кошелеве и мне нужно было срочно снять видео. Я хотела арендовать студию, но мы решили прогуляться. И вот записали по дороге. Уличные танцы на то и уличные. Но наша погода не всегда позволяет снимать на открытом воздухе. Поэтому когда как получается.

— Люди собираются посмотреть? Это мешает?

— Да, всегда смотрят. Мне приятно, но бывает, когда они отвлекают. Могут что-то крикнуть или начать хлопать, заглушая музыку. Если съемка на улице, дети — это катастрофа. Взрослые люди понимают, что под камеру идти не надо, дети наоборот бегут.

— Сколько примерно часов в день ты танцуешь?

— Работаю четыре дня подряд. Тренировка занимает у меня полтора часа. Я приезжаю минут за тридцать до тренировки. За это время я тренируюсь сама, ставлю танец или ещё что-то. Выходит где-то по часа два в день. Вообще всё по настроению. Это творческая профессия и я не хочу, чтобы она переходила в работу, на которую я не хочу. Поэтому я стараюсь подходить к этому больше как к хобби и не ставить себе каких-то дневных норм.

— Как ты начала заниматься танцами?

— Ой, сейчас такую историю расскажу. Вообще, всё началось не просто. Когда у меня появился первый компьютер дома, я зашла в Ютуб и в рекомендациях мне попался какой-то из выпусков шоу "Танцы". Я посмотрела и поняла: "Хочу". Очень долго выбирала стиль, потому что это достаточно тяжело — они все плюс-минус похожи. По итогу мама меня записала в очень престижную школу танцев. Не хочу говорить её название, чтобы не портить репутации. Я пошла в эту школу в десять лет, а уже через год мой тренер понял, что способности у меня хорошие и я способна на большее. Спустя где-то год оплаченных занятий, мне надоело то, как проходили занятия, и я ушла оттуда. На некоторое время у меня пропало желание заниматься танцами именно в специальных школах. Но к самим танцам тяга не исчезла. Позднее я записалась в более простую школу. Проходила туда год и наконец полностью ушла в самоучки. И хотя с танцевальными школами у меня связан не самый приятный опыт, я понимаю, что та первая школа очень многое дала мне.

— Когда ты впервые стала тренером?

— Мне было шестнадцать. Мама моей подруги в колледже была директором в школе танцев "Фортуна", а я искала работу. Вот и появилась возможность. Вообще это школа бальных танцев, меньше уличных. Не знаю, как они запустили рекламу о наборе, но ни одного человека тогда не пришло. Поэтому я решила взять всё в свои руки. Во-первых, сама дала рекламу у себя на страницах и начала буквально спамить людям в личные сообщения. Из-за этого мне много раз блокировали страницу в ВК. Но это дало результаты. Спустя месяца два у меня появились первые ученики. В той студии я работала за процент, т. е. от десяти ходивших на занятия человек я получала 30% — где-то пять тысяч рублей в месяц.

— Почему ты ушла из той студии?

— Последняя точка была поставлена в один день. У меня тогда всё навалилось — сессия, показы, выступления. В этот день мы ещё поссорились с дочкой директора студии, и она уехала на дачу вместе с родителями. У меня должна быть тренировка. Звоню директору спросить, работает ли сегодня школа. А директор мне отвечает: "Блин, точно у тебя же сегодня тренировка. Сходи к нам, возьми под ковриком в квартире ключ от школы. Открой, включи, прими, закрой и обратно отнеси потом". Чего? Извините, но по-моему, это не моя работа. И в этот же вечер я им написала: "Дорогие мои, я устала".

— Мечтала попасть в шоу "Танцы"?

— Мечтала, но я была тогда маленькая. Меня бы туда не пропустили. А сейчас шоу закрыли. Но если бы оно существовало до сих пор, то я бы обязательно подала заявку.

— Как родные относятся к твоему увлечению?

— Мама мне комментарии пишет, какая я молодец и умница. Она очень хочет записаться ко мне, но живет достаточно далеко и ей не удобно сюда ездить. Вообще у меня все всегда нормально относились. Всё здорово и классно. А если бы кто-то что и говорил, ну и ладно. Я танцую, а вы не можете. Всё мое окружение — это люди, которые поддерживают меня. Я считаю, если семья тебя как-то обижает, значит она не семья.

— Что посоветуешь для тех, кто хочет начать заниматься танцами?

— Не стоит бояться, что всё будет не сразу. Очень часто бывает, когда на первом занятии у девчонок что-то не получается, и они не продолжают заниматься. Есть одна классная штука — "бить в одну точку". Если ты не будешь бить в одну точку, у тебя сто процентов ничего не получится. Вот пока ты не будешь фигачить, фигачить и ещё раз фигачить, ты будешь ничем. Не получилось с первого раза? Получится со второго. Не получилось второй раз? Получится в третий. В любом случае ты добьёшься своей цели. Если тебе нравится эта сфера, иди, не бойся и не переживай. Работай над собой. Страхи очень многое делают в жизни. Каждое достижение начинается с решения попробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь.

— Какие планы на будущее?

— Я пока что думаю поступать на организатора, либо куда-нибудь заочно на психолога. У меня танцы больше как хобби и в дальнейшем, через год я уже отучусь, буду работать по специальности. Время самый главный ресурс. И тратить его нужно с умом.

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