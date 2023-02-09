Плодовитый Гранд и стойкая Джулия: селекционеры Самарской области работают над новыми сортами картофеля

Сейчас времена изменились, и перерезанные каналы поставки «элиты» из Европы потребовали реакции от российских семеноводов. В работу активно включились НИИ и аграрные университеты, а погектарная поддержка, гранты и различные преференции для семеноводов легли в благодатную почву. И вот в одной только Самарской области за последнее время зарегистрированы два новых сорта картофеля российской селекции «Гранд» и «Джулия». При этом обычно процесс выведения нового сорта растягивается, как правило, на несколько лет. В разработке находится еще один перспективный сорт картофеля под рабочим названием "Альва". Он успешно прошел предварительные проверки и принят на госиспытания для включения в Госсортреестр.

Для стимулирования аграриев в импортозамещении были разработаны такие мощные механизмы как комплексные научно-технические программы (КНТП). Они объединяют интересы государства, науки и бизнеса и включают в себя полный цикл инновационного производства - от научных разработок до выхода на рынок готовой продукции.

В регионе реализуется КНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области». Реализация проекта рассчитана до 2025 года и подразумевает создание четырех новых сортов картофеля российской селекции с передачей их на государственные испытания.

Согласно паспорту КНТП заказчиком комплексного научно-технического проекта является ООО «Агростар» из Похвистневского района. Благодаря реализации проекта на базе предприятия открыта селекционная лаборатория. Участники проекта: Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ), Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова – филиал СамНЦ РАН, ФГБНУ «ВНИИКХ», ИП КФХ Е.Цирулев, ООО «Молянов агро групп», ООО "Скорпион" и ЗАО "Луначарск".

В рамках проекта СамГАУ проводит исследования территории Самарской области по уровню инфекционной нагрузки для оптимизации ведения семеноводства картофеля. Также в университете создана лаборатория микроклонального размножения – здесь в безвирусной среде из маленького росточка создаются десятки таких же, которые затем выводятся в микроклубни. Кроме того, в университете модернизируется лаборатория оценки качества картофеля и проводится повышение квалификации сотрудников организаций-участников проекта.

Участие в КНТП потребовало модернизации тепличного хозяйства университета - сейчас на территории вуза строятся две новые теплицы для проращивания микроклубней. Помимо этого ученые Самарского ГАУ совместно с коллегами из НИИСХ им. Н.М. Тулайкова усовершенствовали оборудование для бессубстратного выращивания овощных культур методом аэропоники.

А между тем параллельно государственным испытаниями новые сорта уже показывают уникальные результаты. Так, «Гранд» на полях в Похвистневском районе дал урожайность до 700 ц/га, что почти в 10 раз превышает обычные «неэлитные» показатели. И это при том, что такой урожай был собран на далеко не идеальном поле в нашей зоне рискованного земледелия при не самых лучших погодных условиях.

Второй самарский сорт - "Джулия" - 20 декабря 2022 года включен в государственный реестр РФ селекционных достижений. Картофель «Джулия» универсален: его можно выращивать в районах с разными почвами — и песчаными, и суглинистыми, он устойчив к бактериальным и вирусным инфекциям, подходит для всех видов кулинарной обработки - варки, жарки и запекания. Сорт хорошо хранится, устойчив к механическим повреждениям, подходит для фасовки и упаковки. Урожайность при соблюдении технологии выращивания составляет от 50 до 60 тонн с гектара, то есть 500-600 кг с сотки. Одно растение дает 14-16 клубней. Завлабораторией Наталья Зайцева рассказала, что на своем огороде всего лишь с пяти клубней сорта "Джулия" получила урожай в четыре ведра. Массовое производство этого картофеля для продажи населению и специализированным хозяйствам начнется в 2024 году.

Такие успехи не остались незамеченными федеральным центром – только в этом году регион принимал две официальные делегации по линии КНТП. Самарскую область посетили руководитель дирекции Федеральной научно-технической программы развития агропромышленного комплекса РФ Мирослава Скрынникова и исполнительный директор Аналитического центра международных научно-технологических и образовательных программ Ирина Куклина. Работа всех участников КНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области» была высоко оценена московскими специалистами. Отметили они и открытие в регионе Центра селекции и семеноводства в селе Староганькино Похвистневского района, и тесную связь производственников и ученых самарских научно-исследовательских институтов и аграрного университета.

В общем, если у кого-то еще есть сомнения, что аграрии могут накормить страну и без импортного посадочного материала, то как минимум по картофелю их можно отмести.

Подготовлено по материалам портала Волга Ньюс