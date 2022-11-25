В погоне за Young Adult

Дословно с английского переводится как "молодые взрослые", иначе говоря подростки. Однако, это слишком ограниченное определение, YA — это современная литература, начальный возрастной рейтинг которой стартует с 12+, а главные герои — молодые люди.

Проанализировав категорию "Лучшие" в современной подростковой прозе на сайтах "Читай-город" и "Лабиринт", составила для вас небольшую подборку авторов и их популярного творчества.

5 место — Загадочная Донна Тартт

Ее романы можно назвать границей между современной прозой и YA, ведь герои в них, по большей части, уже взрослые. "Щегол", "Тайная история", "Маленький друг" — все это пропитано атмосферой dark academy, ненадежными рассказчиками и чарующим волшебством языка.

4 место — Азартная Нора Сакавич

Одна из самых популярных трилогий в серии Popcorn books — "Все ради игры". У Роулинг — квиддич, у Сакавич — экси. Если бы ее книгу можно было описать тркмя словами, то это без раздумий были бы — борьба, спорт, любовь.

3 место — Романтичная Эмма Скотт

Пухлые книжечки с нежной и эстетически приятной цветовой гаммой похожи на вкусные десерты. Они сладкие, но не приторные, не дадут заскучать даже самым предирчивым читателям.

2 место — Фантастическая Лия Арден

Королева мифологии. Лия безупречно оперирует славянскими и азиатскими мифами, умело вдохновляясь и создавая свои романы. Харизматичные персонажи и близкие темы проводят читателя по страницам книги с невероятной скоростью. Не успеете оглянуться, как прочтете одну книгу за другой. Но не переживайте, у автора всегда для вас есть что-нибудь вкусненькое.

1 место — Боевая Ли Бардуго

Первенство за зрительские симпатии она получает заслуженно. Цикл "Гришаверс" с 2020 года бьет рекорды, а в 2021 — вышел в свет сериал "Тень и кость" по мотивам романов. Также регулярно выходят дополнения и интересный фэнтезийный мерч, который явно придется по вкусу фанатам.

А пролить свет на учебный YA помогут преподаватели литературы Самарского университета Юлия Гарбузинская и Галина Заломкина.

- Как Вы относитесь к книгам в жанре young adult? Есть ли понравившиеся?

Юлия: Среди тектов YA есть очень много хорошей литературы, по-настоящему высокого качества. Мне очень нравятся книги Самоката (на их сайте эти книги отнесены в отдельную группу YA, так что очень удобно там их находить). Замечательные авторы Аника Тор, Мари од Мюрай, Шурд Кёйпер и многие другие. Из последнего мне очень понравилась Юлия Бийе "Война Катрин".

Галина: В этом жанре есть шедевры вроде книг о Гарри Поттере, есть хорошие книги вроде тетралогии Лоис Лоури "The Giver", есть посредственные коммерческие продукты, созданные по шаблонам на волне моды.

- На что нужно обращать внимание при выборе книг? Важен ли перевод или язык написания?

Юлия: Я бы обращала внимание на издательство и на перевод. Например, Марианна Кожевникова, Ирина Лейченко или Ольга Дробот — это гарант высокого качества перевода. Конечно, не только они, но мне очень нравится Лейченко в книге Анны Провост "Падение". Завораживающий и страшный текст.

Галина: Язык книги не менее важен, чем сюжет. Даже не очень сведущие люди, которые говорят, что их не интересует стиль, на самом деле чувствуют язык и могут ощутить радость или, напротив, досаду от хорошего или плохого слога. Что касается перевода: переводчик, по сути, пишет книгу вместе с автором — на своем языке, поэтому качество перевода — и фактологическое, и творческое, и языковое — полностью влияет на восприятие иноязычной книги.

- Какие советы можете дать для выбора книги читателю-новичку?

Юлия: Зайти на сайт Самоката и почитать аннотации к книгам, которые они издают. Это лучшее, с чего стоит начать выбирать. Сайт сделан очень хорошо, информации достаточно.

Галина: Опыт есть у любого человека, когда-либо открывавшего книгу, пусть и не очень богатый. При выборе книг стоит ориентироваться на впечатления друзей, отзывы критиков, проверяя всю эту информацию своим здравым смыслом.

- Какие книги Вы предпочитаете для собственного интереса?

Юлия: Я предпочитаю книги, в которых к пятой странице есть сияние стиля. Главное не сюжет, главное — живая история с живыми героями.Также важен стиль, он должен вызывать радость от того, как словами можно создать мир. Если это есть, значит книга отличная.

Галина: Читаю детективы, научную фантастику, а также современную сложную литературу.

- Есть ли книги, которые стоит прочитать каждому?

Юлия: Не хочу рекомендовать книги каждому. Очень верю, что мы все разные и что нам надо разное в разные моменты жизни. Главное понять, что именно нравится тебе.

Галина: Книги, которые, на мой взгляд, стоит прочитать каждому, я несколько лет назад порекомендовала для одного сайта: sobaka.ru/smr/entertainment/books/81514.