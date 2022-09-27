Яна Кузина: вокруг России за неделю

О том, как не устать за недельное путешествие от воды, какие особенности у городов и про то, как с семьей отдохнуть за 200 тысяч, рассказывает студентка третьего курса Яна Кузина.

— Давай обозначим точные числа вашей поездки.

— С 21 по 28 августа 2022 года. Обычно речные круизы на теплоходе охватывают один или несколько городов, где происходят стоянки. И в зависимости от количества городов и расстояния до этих пунктов меняется продолжительность поездки. Мы останавливались в шести местах, почти каждый день была стоянка, поэтому наш круиз занял семь дней. Тот, который нас интересовал, был запланирован на эти даты. По правде говоря, мы билеты в последний момент урвали.

— Планировали поездку или она получилась спонтанно?

— В 2019 году мы уже путешествовали на теплоходе до Казани, в этом году нам захотелось отправиться в более дальнее плавание. У родителей отпуск в августе, поэтому перед их работой и моей учёбой решили устроить себе такое приключение.

— С кем ты ездила?

— С родителями, как в прошлый раз.

А уже на пристани узнала, что этим же рейсом плывёт девочка, с которой мы познакомились ещё в школе, но давно не общались. На теплоходе узнали друг друга получше, сблизились и проводили много времени вместе.

— Она тоже была с семьей?

— Да, с мамой и бабушкой. Они давно ездят в речные круизы, с детства на теплоходах.

— А сколько вышло по цене, если не секрет?

— Мы взяли билеты достаточно поздно, в мае (а некоторые уже в августе берут их на следующее лето), мест практически не оставалось. Нужен был двухкомнатный номер, предлагался один такой вариант — люкс на третьей палубе. Его мы и взяли, он обошёлся нам в 180 тысяч рублей. Это со скидкой, что-то вроде горящей путёвки. В эту стоимость входил просторный номер с тремя спальными местами и санузлом и трёхразовое питание. Экскурсии и меню бара оплачивались отдельно.

— Вы брали какие-то экскурсии?

— Да, в каждом городе. В Казани уже были, но всё равно решили освежить в памяти знаковые места. В других городах мы ни разу не были, а экскурсии — оптимальный вариант за небольшой промежуток времени посмотреть главные достопримечательности города. Помимо Казани, мы посетили Чебоксары, Йошкар-Олу, Кострому, Нижний Новгород и Ярославль.

— А что по цене и времени экскурсий?

— Ассортимент предоставляет компания теплохода. А время определяется в зависимости от продолжительности стоянки. Обычно это примерно 3-4 часа, но есть и более долгие экскурсии. Например, Йошкар-Ола заняла 7 часов вместе с дорогой туда-обратно из Чебоксар. Также была 14-часовая экскурсия с посещением Владимира, Боголюбова и Суздаля, на неё отправились самые стойкие, мы не рискнули. Автобус забирал пассажиров в Нижнем Новгороде, теплоход уходил без них, а забирал их уже в Кинешме.

Цены в районе одной-пяти тысяч рублей, в зависимости от продолжительности и насыщенности экскурсий. Состоится экскурсия или нет, зависит от того, сколько человек запишется.

— Цена за одного человека?

— Да.

— Почему выбрали именно этот теплоход? Какое название у него?

— Мы плавали на том же теплоходе, что и до Казани три года назад. "Валерий Чкалов".

— Как было с погодой?

— С погодой очень повезло. Всю неделю было жарко и солнечно. Иногда даже слишком. Так что кофты и куртки, которые мы взяли на случай резкого похолодания, остались на полках шкафа.

— Какое было питание на теплоходе?

— На теплоходе предусмотрено ежедневное трёхразовое питание — завтрак, обед и ужин. Вечером каждого дня официанты приносят бланки, в которых отдыхающие сами выбирают то, чем они будут питаться завтра. Для каждого блюда предусмотрено несколько вариантов. Порции настолько большие и вкусные, что некоторые пассажиры забирали часть блюд в номера. В середине поездки у нас был капитанский ужин. Это торжественное мероприятие, когда отдыхающие надевают свои лучшие наряды, а капитан лично выходит в ресторан и произносит речь.

— Можешь ваш номер описать?

— У нас был двухкомнатный номер люкс на третьей палубе. В каждой комнате — спальные места, шкафы для одежды, тумбочки и кондиционеры. В одной из комнат — телевизор. Также в каждом номере есть радио, по которому можно слушать музыку, объявления, приглашения на ужин и рассказы о достопримечательностях за окном. Комнаты светлые, в каждой — по окну, из которых открываются живописные виды. Санузел тоже в номере, что очень удобно. Приятные мелочи — комплекты полотенец, халаты, чайные чашки, фен. Наш номер — как компактная двухкомнатная квартира, в которой удобно жить втроём и комфортно на протяжении всей поездки. В этом и прелесть путешествий на теплоходе — ты можешь не беспокоиться, где ты будешь жить, куда ты положишь свои вещи, что ты будешь есть. Об этом уже позаботились за тебя, остаётся только отдыхать и наслаждаться.

— Чем развлекались на теплоходе?

— На теплоходе не соскучишься. Там всё расписано по часам. Перед завтраком можно сходить на зарядку, днём — различные мастер-классы, например, по танцам или рисованию. Вечером — литературные салоны и концерты, а после ужина — дискотека. А можно просто прогуливаться по палубам, наблюдать за шлюзами, загорать на корме, да и просто любоваться видами. Я взяла на борт три книжки и ни одну не прочитала — некогда.

— Вы ходили куда-нибудь?

— На зарядку я сходила один раз в первый день. Упражнения с утра хорошо бодрят, а вкусный завтрак — приятное поощрение. Но, конечно, каждый день на зарядку вставать тяжело, поэтому я пропускала этот пункт.

Кстати, на зарядке был, как говорится, и стар и млад. Так что корма шлюпочной палубы никогда не пустовала. А ещё на ней любили загорать женщины.

Дискотеку мы с моей знакомой посещали ежедневно и были там главными звёздами. Даже когда все уходили, мы оставались до последнего и рвали танцпол. А ещё мы подружились с диджеем, и он включал наши любимые треки.

— Какие, к примеру?

— Меладзе.

— Какой город понравился больше всех?

— Я не могу выделить какой-то один город, потому что каждый — самобытный, со своей историей, культурой, особенностями. Казань — органичное сочетание тысячелетней истории и новейших технологий. Йошкар-Ола вмещает в себя православную русскую культуру, чувашские традиции и щепотку Европы. Кострома — камерный, уютный город, идеальный для спокойного отдыха с прогулками по тихим улочкам и шопингом на старинных торговых рядах. Ярославль и Нижний — два города, где особенно чувствуется вся мощь и русское величие. А сколько храмов и монастырей мы посетили за всю поездку — собьёшься со счёта.

Однозначно хотелось бы вернуться в Казань. В рамках поездки на неё отводится мало времени. Хочется наконец добраться до пешеходной улицы Баумана (что-то вроде московского Арбата или нашей Ленинградки). Нижний Новгород напомнил мне Самару, но всё-таки он более старый и историчный. Хотелось бы побольше времени на его изучение. Также можно было бы вернуться на территорию Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле и познакомиться с местной обитательницей — медведицей Машей. Ну и в Кострому — за умиротворением и вкусными пряниками.

— Ты любишь Россию?

— Есть несколько вещей, которые мне нравятся в России, и одна из них — её широта, не столько в территориальном плане, сколько в культурном. Россия — огромная и удивительная страна, и в ней есть тысячи больших и маленьких мест, которые было бы интересно посетить. Никто больше не может похвастаться таким обширным природным, климатическим, национальным и культурным разнообразием в рамках одной страны. А в условиях закрытых границ исследование родных просторов ещё и доступная альтернатива зарубежным путешествиям. Поэтому я рада, что сфера туризма, в том числе водного, в России развивается, а отдых в местных городах становится популярнее. Это здорово, давайте путешествовать и узнавать новое о своей стране.