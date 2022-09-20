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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Перфоманс "АКТ ∞ бесконечности"

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Самарской области в рамках акции "Ночь искусств 2022" лучшие профессионалы региона в области искусства перформанса представят инновационный проект "АКТ ∞ бесконечности".

На площадке Самарского филиала Третьяковской галереи зритель познакомится с коллаборацией танца, музыки, театра и хора. Режиссером проекта стал Виктор Трегубов, хореограф-постановщиком — Анастасия Шаброва. Новаторские саунд-решения — продукт творчества камерного хора SOLARIS под руководством Елены Юнек и саунд-художника, композитора мировых кино- и мультипликационных проектов — Михаила Фомина.

Музыка написана композитором специально для проекта "АКТ ∞ бесконечности" и будет исполнена впервые.

К 31 августа все этапы кастинга уже были завершены, до конца октября участников проекта ждут плодотворные репетиции.

"Стойкое ощущение, что самарской публике предстоит увидеть по-настоящему уникальный продукт, потому что все звезды светят в одну точку — специально написанная музыка гением современности, специально созданный сюжет, уникальная эклектика балета и хора, всё это в непередаваемом "месте силы" нашего города. У самой вибрации по телу от чувства важности, необходимости происходящего…", — поделилась хормейстер и руководитель проекта — Елена Юнек.

Участники проекта предстанут перед зрителем в роли живых статуй и других реликвий различных эпох.

Перформанс будет реализован со 2 по 6 ноября 2022 года в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" и при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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