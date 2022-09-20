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Культурный диалог времён. Волжский акцент

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8 сентября в Самарской филармонии прошёл концерт проекта "Культурный диалог времён. Волжский акцент".

Музыкально-этнографический проект "Волжский акцент" стал продуктом экспедиции, путешествия вглубь времен. Память местных жителей была главным источником материалов. Путешественники исследовали корневые традиции и народную музыку, собирали фольклор. Из уст в уста, "от сердца к сердцу" передалась информация, подарившая идеи новым произведениям.

Задачей проекта было показать всю красоту и глубину этнических наигрышей зрителям.

Концерт-беседу "Народная музыка: истоки и современность" вели участники "Волга-фолк оркестра" под руководством Дмитрия Буцыкова. Они знакомили зрителей с особенностями народной музыки и традициями народов Поволжья.

На концерте прозвучала сюита "Диалог времен", написанная композитором Владимиром Кошелевым. Сюита сочетала в себе фольклорные наигрыши на традиционных инструментах с жанрами фанк и регги. Это сделало её уникальным музыкальным явлением.

На концерте также выступил Московский композитор, мультиинструменталист Сергей Старостин.

У тех, кто не смог попасть на концерт, сейчас есть возможность посмотреть его в записи по ссылке: vk.com/wall-211173727_223.

Проект был создан "При поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ".

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