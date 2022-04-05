Профессионалы в сфере английского языка поделились мнением о рабочих перспективах будущих коллег

Изменения

Если честно, я волнуюсь. Только-только методика иностранного языка с 2000-х годов стала шагать в ногу с методикой преподавания в зарубежных странах. Мы стали получать различные методические пособия, у нас появился к ним доступ. Их можно купить. Да, они недешевые, но это аутентичные пособия, по которым занимаются преподаватели английского языка во всем мире. А те представители, с которыми мы привыкли работать: Macmillan, Oxford Press и Cambridge Press, думаю, сейчас будут уходить с российского рынка. Эти учебники для наших школьников и студентов — глоток свежего воздуха, потому что настоящего, проверенного, аутентичного материала не так много. Да, есть каналы, где можно посмотреть видео и сериалы, но опять же: будут ли они в доступе? А ведь изучая иностранную речь, необходимо слушать, а затем воспроизводить ее. К тому же дополнительный материал — дополнительная мотивация. Возможность проявить себя, пообщаться с иностранцами, посмотреть зарубежные сериалы мотивирует на изучение языка. Только-только современный коммуникативный подход поднимает голову, и мы, преподаватели, делаем все возможное, чтобы учащиеся умели говорить с иностранцами, чтобы слышали разные варианты общения и научились их понимать. А мне уже мои первокурсники говорят: "Ну, хорошо, мы учим много слов, идиом, коллокаций, а для чего это все?..".

Что ждет новых специалистов?

Я переживаю за всех молодых специалистов, и не только в области преподавания иностранного языка. Хотя даже на факультете нашего дополнительного образования в этом году будет третий выпуск. Получается, порядка 40 человек старшего поколения с другим образованием мы уже переориентировали. И все нашли себя в профессии. Многие устраиваются и в школы, и в лингвистические центры. В дополнительной группе тоже была потерянность и некоторые опасения. Но, на мой взгляд, английский язык изучать будут. В советские времена же изучали.

Будут люди, которые станут учить английский, чтобы уехать заграницу. Это было как раз в 90-е годы. Очень многие мои однокурсники сразу стремились поступать на наш факультет, чтобы уехать за рубеж. К тому же иностранный язык — это прекрасный тренажер нашего мышления. Люди, которые знают иностранный язык — невероятно интересные собеседники, они всегда мыслят очень системно. Почему? Они выучили еще одну систему мышления. Вместе с языком мы принимаем культуру другого народа и понимаем, как наши культуры могут сосуществовать. Всегда останутся те, кто стремится к собственному развитию. Они будут учить иностранный язык и преподавать его.

Да, люди, которые изучали английский в угоду моде и веяниям, отвалятся и скажут: "Зачем сейчас учить? Не буду я своих детей учить английскому!" Ради бога. Но это ненастоящие ценители англосаксонской культуры.

Сейчас я больше волнуюсь за судьбу лингвистических центров, в которые тоже устраиваются наши специалисты. На данный момент уже заканчивается учебный год. А вот осенью могут начаться отголоски экономических санкций.

С другой стороны, дети пойдут в школу. Нужны будут репетиторы. Может быть, мы вернемся к репетиторам-частникам. Это всегда дешевле. В любом случае нельзя отказаться от английского языка как от языка международного значения.

Мария Павловна Козырева, доцент кафедры английской филологии Самарского Университета

Что делать?

Нужно определиться, зачем вы изучаете язык. Если это потому что вы филолог, я вообще не вижу никаких преград. Изучать можно все. От химических составов красок до медикаментов. И это может стать предметом для изучения языка и его единиц.

Как преподаватели мы не можем не обучать, изучение иностранного языка входит в обязательную программу учебного плана Министерства образования. Нашим министерством продвигалась позиция, что к 2020 английский язык становится обязательным предметом для сдачи в 9 классе. А к 2022 в 11. Речь шла об этом. Поэтому ажиотаж в изучении иностранного языка очень широк.

Сделают ли английский обязательным для сдачи в школах?

Английский не сделали обязательным, потому что школы оказались не готовы к этому. Но для того чтобы этот язык все-таки не ввели в обязательный перечень, давайте лишим его статуса языка международного общения. Когда-то французский занимал первые позиции и являлся официальным языком всей международной коммуникации. Прежде всего письменной. И такой международный язык всегда будет существовать. Если это будет не английский, то его место займет другой. Но английский с этой точки зрения максимально простой и постижимый. Возможно, именно за счет этого он приобретает такую популярность.

Как специалистам переподготовки подстраиваться под нынешнюю ситуацию?

Если специалисты вышли на путь своего призвания только в среднем возрасте, я бы порадовалась за них. Наконец, они нашли то, что будет приносить не столько материальное, но и моральное удовлетворение, потому что они будут чувствовать свою необходимость. Эффект неожиданного "Вау" не купить, когда вы помогаете кому-то узнать что-то новое. В этом случае я бы сказала: развивайтесь дальше, неважно сколько вам лет, неважно какая ситуация — вы нашли свое призвание. Тот, кто нашел свое призвание должен совершенствоваться, чтобы становиться мастером. С большой буквы.

Если вы окунаетесь в профессию преподавания иностранного языка, чтобы заработать, тут тоже нужно понимать, что материально себя обеспечить можно, только когда вы высокий профессионал — опять нужно совершенствоваться. Соответствовать классификациям и градациям. Набрать опыт.

И возникает вопрос: "Если вам это не доставляет удовольствие, зачем так "каряжиться"?"

Учителю важно не навредить, не дать неправильное знание ученикам. А если вы сами не любите свой предмет, вы навредите целому поколению. Поэтому мое пожелание любым преподавателям, которые сейчас окунаются в эту сферу — ответить себе на вопрос: "Мое ли это призвание? Или это впечатление, что человек, преподающий иностранный язык материально свободен?".

Екатерина Валерьевна Копшукова, руководитель направления по английскому языку в Englishburg

Из первых уст

Английский я хотела учить еще с детства. Но родители настояли, я поступила в строительный. Новое образование сейчас решила получить, потому что возник переломный момент. К прежней профессии инженера промышленного и гражданского строительства возвращаться не хочется. Нет желания там работать, потому что это проекты, сроки, работа по выходным. Я от этого устала. Мне хочется иметь более свободный график. И английский в этом плане перспективен. Сначала я очень сильно переживала из-за нынешней ситуации. "Зачем нам учить английский, если не с кем будет говорить? Все сообщения прекращаются". Но потом успокоилась и поняла, что совсем учить язык никто не перестанет. Есть надежда на то, что ситуация выровняется. К тому же я планирую преподавать английский малышам или младшим школьникам. Думаю, ближе к июню буду смотреть на вакансии.

Вероника Павлова, 36 лет, ученица программы профессиональной переподготовки

Я видела себя преподавателем с детского сада. Не решилась после школы пойти учиться, поскольку были против мои родные. Но спустя много лет я все-таки прохожу на переподготовку. Но сложившаяся политическая ситуация вызывает у меня тревогу. Уже отменили международные экзамены в России. Очень сильно возросли в цене оригинальные учебники, возможно будет даже приостановка поставок. Но я предполагаю, что ценность изучение иностранного языка все равно будет иметь. Я пошла работать параллельно с началом обучения на свой страх и риск и все ещё пытаюсь стать похожей на тех преподавателей, которые работают вместе со мной. У меня сейчас 29 учеников. Спустя месяц после начала напряженных политических событий у меня ушел только один ребенок. Возможно, спустя время будут заметны изменения, но пока у нас все стабильно.

Анна Щеглова, 42 года, ученица программы профессиональной переподготовки, преподаватель английского языка в лингвистическом клубе Том Сойер