— Саня, привет! Твой творческий псевдоним — Paradigma SNTP. Это рандомный набор красиво звучащих букв или в этом есть какой-то смысл?

— Привет! Я придумал песню про Санкт-Петербург, ещё в 11 классе. Там вставил непонятное для себя слово — Парадигма СНТП (сейнт пи — Санкт-Петербург) и мне понравилось, как это звучит. Так и решил, что Парадигма — это я.

— Расскажи, с чего ты начал свою музыкальную карьеру?

— С записей на диктофон в туалете школы и съёмок клипа в подвале, куда я приглашал детей на нашу дискотеку. Но важный и самый осознанный шаг — это первый поход на студию звукозаписи. Там был качественный звук (в отличии от диктофона) и звукорежиссёр — профессионал. С ним мы и открыли свою студию звукозаписи через несколько лет после моего первого студийного визита.

— Сколько тебе было в момент первого студийного визита?

— Конец 11 класса. Как раз исполнилось 17 лет, мне подарили сертификат на запись в студии — и я не упустил такую возможность.

— Так, а кто подарил сертификат?

— Подруга. Вообще она подарила конфеты, но я их долго не открывал. Потом она намекнула, что пора бы посмотреть содержимое коробки. Я открыл — а там сертификат.

— Спасибо подруге за Парадигму…

— Получается, что так! (смеётся).

— Смотри, многие известные рэп- исполнители в детстве слушали музыку совершенно разноплановую — от Nirvanʼы до The Notorious B.I.G., и такое жанровое разнообразие повлияло на их стиль в будущем. Какую музыку ты слушал раньше и что играет в твоих наушниках сегодня?

— Знакомство с культурой хип-хопа начал с 50 Cent и Эминема. Однажды услышал "Day 'n' Nite" Kid Cudi, включал раз 100, а потом просто влюбился в него. Переслушал практически весь американский реп — перешёл на русский. Сейчас в моем плейлисте преимущественно русские хип-хоп треки, потому что люблю подпевать и сравнивать своё творчество с ними.

— Назови 4 любимых исполнителя и 4 любимых песни (не обязательно песни этих исполнителей).

— По исполнителям — Скриптонит, Лсп, Моргенштерн, Paradigma SNTP. По песням — "Безумие" ЛСП, "Канат" той же группы, "Это любовь" Скриптонита и "Уфф… Деньги…" Моргенштерна.

— Слушай, а как вы с Андреем начали общаться? Это был "рэперо-звукорежиссерский" коннект с первого взгляда?

— Нет. Я не сработался с ним из-за сроков сначала — проект мой задерживал. Но потом понял, что этот человек может сделать нужный мне звук лучше всех на планете, если у него будет мотивация.

— Ты разглядел в нём потенциал, получается.

— Да! А он во мне.

— С кем из известных музыкантов ты хотел бы поработать?

— ЛСП, Скриптонит, Моргенштерн.

— А кроме твоих любимых? Может быть, хочешь сделать что-то экспериментальное, не обязательно рэп.

— С радостью бы поработал с Пусикиллером, Эмелевской, Sora, Клаукома.

— Ты знаешь формулу хита?

— Все просто — меньше слов и больше эмоций.

— Какую ты песню ты считаешь своим главным хитом?

— Думаю, трек "Booty kill". Входит в альбом "Лишний вес", который собрал 430 000 прослушиваний на данный момент. Около половины собрал именно этот трек.

— Попробуй подробно описать процесс создания трека — от написания текста до сведения голоса с битом.

— Еду в машине, слушаю биты, прокручиваю в голове потенциальные строчки. Если нравится — открываю заметки и набрасываю текст. 10 минут и трек готов. Потом записываю отрывок на видео и кидаю звукорежиссёру. Если ему нравится — записываю на студии. Обычно ему нравится!

— Над текстом вообще никогда особо не заморачиваешься?

— Никогда.

— Сколько времени тратил на написание текста максимум?

— Минут 40. Если долго сидеть над строчками, вся атмосфера, вся задумка исчезает и творчество превращается в какое-то издевательство над собой.

— Как родители относятся к твоему творчеству?

— Папа смеется, в серьез не воспринимает. Он Цоя любит, и рэп ему вообще не по душе, даже мой. А маме иногда нравится, но говорит, что зря матерюсь в треках.

— Есть теория, что вдохновения не существует, и отсутствие вдохновения — это отмазка для ленивых. Ты ищешь своё вдохновение в чем-то или все всегда получается само собой?

— Никакого вдохновения никогда не ищу. Если есть настроение — пишу текст. Если не хочется писать новое — не пишу. Если хочу, но не прёт — слушаю другие биты и пишу под них. Все вдохновение исходит от тебя, больше его нигде не найдешь.

— Сталкивался с какими-нибудь трудностями при создании или записи песен?

— Бывает, что записываешь трек, голос подводит и песня звучит вообще не так, как ты представлял её в голове. Тогда приходится использовать различные эффекты и выдавать это за "фишку".

— Ты уже выступал со своей музыкой?

— Было пару раз. Но меня это не особо привлекает. Гораздо интереснее создавать музыку, чем представлять её публике.

— Расскажи, где ты выступал и при каких обстоятельствах?

— В "Хьюстоне" и в "Звезде". Знакомые пригласили выступить. В "Звезде" зажат был, трек не раскачал никого. В "Хьюстон" привёл 20-30 своих человек, которые подпевали и помогли разогреть публику. Там было круто. Но мне все равно не понравилось. Опыта пока мало.

— Но ты же понимаешь, что за счёт выступлений можно набрать больше аудитории? И стать более популярным, соответственно.

— Если честно, с выступлений мало прихода. Пока довольствуюсь рекламой в соц. сетях.

— Саня, дай совет начинающим исполнителям, которые боятся выкладывать своё творчество.

— Я сам в какой-то степени ещё начинающий, но бояться выкладывать точно не нужно. Какая разница, что скажут о твоем треке? В первую очередь для себя надо делать, чтобы тебе нравилось. Если есть желание показать другим — покажи и к критике отнесись спокойно. Каждому слушателю трек точно не понравится. Всем не угодишь.

— Как ты думаешь, что будет с музыкальной индустрией через 10/50/100 лет? Будет ли рэп так же популярен или его место займёт новый, ещё не придуманный жанр? Может быть, рок снова станет мейнстримом? Мода циклична, как никак!

— Хороший вопрос. Думаю, реп будет уходить из топов. Электронная музыка набирает популярность, возможно, она "выстрелит". Сейчас такая тенденция, что реп становится все более автотюновым, "заикающимся". Мы лично на нашей студи звукозаписи Хауз делаем большинство треков в жанре "hyperpop" или "drain". Мой прогноз — именно такой формат в ближайшее время станет самым популярным.