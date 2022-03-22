Миф № 1. Делать лазерную коррекцию до родов — опасно!

Давайте разбираться. Для определения способа появления ребенка на свет учитывается состояние глазного дна и сетчатки. Именно отслойка этой самой сетчатки может привести к слепоте. В процессе же лазерной коррекции зрения меняется лишь форма роговицы (при этом не затрагиваются глубокие ее слои), вследствие чего и улучшается зрение. И ни беременность, ни роды не могут вернуть ее в исходное состояние. Таким образом, лазерная коррекция не может быть противопоказанием к естественным родам по той причине, что она никоим образом не затрагивает ни глазное дно, ни сетчатку. Единственное, офтальмологи советуют повременить с беременностью около 6 месяцев после коррекции, чтобы глаз успел полностью восстановиться.

Другое дело, что роды сами по себе — серьезнейший стресс и огромная нагрузка на организм, поэтому риск падения зрения существует и у тех, кто к лазерной коррекции не прибегал. Поэтому любой женщине очень важно в этот особый период уделить тщательное внимание проверке зрения. И если проблемы удастся обнаружить до дня X, то негативных последствий удастся избежать.

Миф № 2. Любое операционное вмешательство на глаза несет риск полной потери зрения

Снова мимо. Если лазерная коррекция проводится после тщательного обследования, в процессе которого не было выявлено никаких противопоказаний, то такой исход невозможен. За всю историю существования данного метода исправления зрения не было зафиксировано ни одного случая его потери от процедуры. Даже если вы случайно отведете взгляд — ничего страшного не случится, так как высокотехнологичный лазер отслеживает любое смещение и сразу же прекращает воздействие.

Миф № 3. Про занятия спортом и активный образ жизни можно будет забыть

Верно лишь отчасти. Действительно, в первые дни после операции необходимо будет исключить физические нагрузки. Но все ограничения в сумме займут около 1-2 месяцев, а не всю оставшуюся жизнь! Реабилитация у всех проходит индивидуально и в разные сроки, но обычно уже через неделю после процедуры разрешается выходить на легкие пробежки, заниматься йогой и делать растяжку. На вторую неделю уже можно добавлять в активность танцы и фитнес, а уже через месяц и вовсе возвращаться в зал и бассейн. Самое главное — не форсировать события и повышать физические нагрузки плавно и постепенно. Так что если вы не собираетесь уже через пару недель после операции рваться в зал и тягать огромные веса, то вам бояться нечего.

Миф № 4. Операция — это долго, больно и страшно

На самом деле, вся процедура занимает всего 10-15 минут на оба глаза. При этом воздействие лазера обычно не превышает 1,5 минут, а остальное время отводится инструктажу и закапыванию обезболивающих капель. Именно поэтому операция быстрая и безболезненная. По словам офтальмологов, максимум, что может испытать пациент — чувство прикосновения к глазному яблоку, ощущение легкого давления на него. Ну, или же небольшой дискомфорт от векорасширителя.

Миф № 5. После лазерной коррекции долгое время нельзя будет пользоваться телефоном и компьютером

Опять же, поберечься придется всего лишь несколько дней. Дело в том, что после операции глаза и так достаточно чувствительны к свету, быстро устают и страдают от сухости, а яркие экраны мониторов и любое другое напряжение зрения (например, чтение книги) могут лишь усугубить состояние и увеличить время реабилитации. Но так как лазерная коррекция — малотравматичный метод исправления зрения, вернуться к привычному образу жизни и активному использованию гаджетов можно уже через 48 часов. Важно лишь не пренебрегать перерывами и давать отдых глазам.

Миф № 6. А вдруг через пару лет зрение станет даже хуже, чем было "до"

Офтальмологи уверяют, что если четко соблюдать все предписания и выявить и обговорить все риски еще на этапе обследования, то об очках и линзах можно будет забыть на долгие-долгие годы или даже навсегда. Но 100% гарантию, что зрение никогда больше не ухудшится, не сможет дать ни один врач хотя бы потому, что элементарные возрастные изменения организма никто не отменял. Именно по этой причине, кстати говоря, операцию не рекомендуют делать после 45 лет, так как результат предсказать будет довольно сложно. Но в целом, по многочисленным отзывам и исследованиям, хорошее зрение сохраняется и через 10 лет, а даже если и падает, то совсем незначительно, не мешая комфортному образу жизни.