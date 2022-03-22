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"Самара не позволила "Зениту" увезти 3 очка"

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13 марта в Самаре прошел матч местных "Крыльев Советов" и лидера чемпионата "Зенит". Дополнительный интерес к матчу вызывал Иван Сергеев, который зимой перебрался в питерский клуб из "Крыльев".

Матч обещал быть жарким. Начался первый тайм. Первый и, пожалуй, самый опасный момент создали хозяева на 18 минуте. После навеса с правого фланга мяч полетел на дальнюю штангу, где на него набегал Антон Зиньковский. К сожалению, Антон не смог как следует попасть по мячу и тот с близкого расстояния катиться в руки голкиперу. Дальше опасные моменты стал создавать "Зенит". Офсайд Дзюбы на 28, отличный удар Вендела на 37 из опорной зоны. В первом тайме голов забить командам не удалось.

Второй тайм был куда насыщенней. Начался он с удара Сарвели в створ ворот гостей. На 59 минуте, после ошибки игрока "Крыльев", петербуржцы катят мяч в штрафную Дзюбе 1 на 1 с вратарем. Однако, Артем замешкался и не смог реализовать такой шикарный момент. На 60 и 71 минутах бразильцы Малком и Вендел нанесли по удару из-за пределов штрафной, но Иван Ломаев был начеку. На 74 минуте Артема Дзюбу сменил знакомый самарским трибунам Иван Сергеев. Уже на 77 Сергеев принимает мяч в штрафной и скатывает под удар Венделу, но у бразильца мяч сваливается с ноги и отправляется к болельщикам. На 79 минуте самарцы смогли ответить неплохим дальним ударом Цыпченко. Неожиданно на 86 Даниил Круговой выстрелил с левой ноги далеко за пределами штрафной и попал в дальний угол — чудо гол от "Зенита". На этом гости не останавливаться не хотели — на 90 минуте еще один дальний удар от неудержимого Вендела угодил в перекладину. "Крылья Советов" сдаваться не собирались — на 92 минуте по левому флангу развивается контратака. Зинковский катит Пиняеву, тот навешивает в штрафную, где борьбу за верховой мяч выигрывает защитник хозяев Матео Барач! 1:1 в самой концовке матча! Но и этим все не кончилось. Вдохновленные "Крылья" со своей половины отправляют мяч на левый фланг, оттуда навес на дальнюю штангу, скидка в центр штрафной и удар с убойной позиции, которой накрывают защитники "Зенита". Тут же петербуржцы бегут в свою атаку, идет 6-я из 3 добавленных минут! Цыпченко роняет Вендела и между командами начинается небольшая потасовка. Арбитр показывает 2 желтые карточки. Цыпченко получает желтую за срыв атаки. Еще одну желтую судья показывает Венделу, для которого эта карточка стала второй в игре, и ему пришлось покинуть поле. После штрафного мяч прилетает в руки вратарю "Крыльев" и звучит свисток — конец игры.

Команды выдали великолепный матч. Лидер чемпионата не смог добыть желанных 3 очка в Самаре. Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях с командой "Сочи".

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