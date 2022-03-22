"Новички БК "Самара"

Артем Исаков имеет богатый опыт выступлений за команды Суперлиги-1. Выступал за юношескую и молодежную команды "Химок" (2004-2009), "Северсталь" (Череповец, 2009-2011), "Урал" (2011/2012), "Рязань" (2012/2013), "Спартак-Приморье" (2012-2014), "Химки-Подмосковье" (2014/2015), "Енисей" (2015/2016), "Буревестник" (2016/2017), "Уфимец" (август 2017 — март 2022). Артем имеет следующие награды: Чемпион Суперлиги (2012), Бронзовый призер Суперлиги (2014), Бронзовый призер Кубка России (2013), Чемпион Суперлиги-2 (2019).

Андрей Десятников — игрок с опытом игры в Единой лиге ВТБ и сборной России. Выступал за юношескую и молодежную команды подмосковного "Триумфа" (2009-2014), команду "Россия" (сентябрь 2014 — февраль 2015), молодежную и основную команды "Зенита" (февраль 2015 — июнь 2019), "Химки" (2019-2021), "Динамо" (Владивосток, декабрь 2021 — март 2022). Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U18 (2012) и U20 (2014) и чемпионата мира U19 (2013). Участник чемпионата Европы-2015 в составе сборной России. Имеет различные награды как на клубном, так и на международном уровне: Серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ (2014), Бронзовый призер Единой лиги ВТБ (2016), Бронзовый призер чемпионата России (2016), Серебряный призер Кубка России (2016); Обладатель Кубка Станковича в составе второй сборной России (2014), Бронзовый призер Всемирной Универсиады в составе студенческой сборной России (2015).

Надеемся, что игроки быстро адаптируются в нашей команде и помогут ей добиться успехов.