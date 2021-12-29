Профессиональный дилетант фотожурналистики

— Владимир Михайлович, как начиналась ваша работа в качестве фотокорреспондента?

— Меня всегда привлекала фотография как хобби, но после службы в армии я решил всерьез заняться освоением профессии. Началось все 1 мая 1969 года — это был мой первый рабочий день в районной газете "Ленинский путь". Тогда редактором был Сергей Машков. Потом были газеты "За коммунизм" и "Площадь свободы".

— Фотокор — это профессия интересная, обещающая много новых знакомств и поездок. Какие самые запоминающиеся места и встречи вам удалось посетить?

— Невозможно выбрать что-то одно. В тюрьме был и в камере смертников, во всех самарских зонах и ночлежках. На колхозных полях и соревнованиях. И на светских приемах, и в цыганском таборе.

— Но несмотря на такой широкий спектр в ваш кадр попали политики, писатели, звезды эстрады и кино. Можете ли вы выделить из длинного списка пару действительно запоминающихся для вас имен?

— Пожалуй, могу. Борис Николаевич Ельцин стал для меня запоминающимся кадром. Каким бы ни было мое отношение к его деятельности, приезд политика — событие большое и запоминающееся. Еще невольно вспоминается Александр Исаевич Солженицын, которого, к сожалению, с нами больше нет. Великий был творец… Ну и конечно же Алексей Немов, он как раз тогда начал выступать на олимпиадах. У меня был чудесный снимок Алексея с мамой после очередной победы, когда он вернулся в родной Тольятти.

— Говоря о победах, вы 7 раз выигрывали городской конкурс в номинации "Фоторепортаж", а в 2000 году стал обладателем приза "Золотое перо губернии" в номинации "Дизайн и иллюстрация". Почему не продолжили участвовать?

— Решил дать шанс молодым талантам. Я к тому моменту уже и сам потихоньку передавал свое мастерство, хотелось посмотреть как ученики проявят себя в конкурентной среде.

— И как вы относитесь к работам нового поколения и тому, как изменилась эта работа со времен начала вашей карьеры?

— Честно говоря, я уже давно перестал пытаться понять новые технологии, но то, что они позволяют делать благодаря мобильности и качеству — абсолютно иной уровень, что-то за гранью.

— Сейчас вы на заслуженном отдыхе, но продолжаете творить?

— Когда столько лет работаешь с камерой, глаз уже сам видит хороший свет и кадр, остается только щелкнуть. Это, так сказать, привычка старого фотокора, которая со мной до конца. Но я все больше передаю знания знакомым и внукам, а не фотографирую.

— А какой совет вы дали будущим журналистам и фотокорам, которые сейчас учатся или начинают карьеру?

— Я всегда говорил, что журналист — профессиональный дилетант. В нашей профессии нельзя иметь узкий кругозор, нужно разбираться во всем хотя бы понемногу. А мастерство придет, главное практиковаться и не пренебрегать опытом мастеров ремесла.