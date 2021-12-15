Ксения Мартынова: TikTok – это новая площадка для журналистов

— Ксения, почему вы решили снимать новости для TikTok?

— Давно хотела доносить людям актуальную информацию. Причём она у меня не такая "сладкая". Я преподношу подписчикам пугающие и жестокие новости на тему насилия. Всё это пропускаю через себя. Могу в видео и злиться, и сокрушаться, и недоумевать. Но показывать эмоции для меня крайне важно. А TikTok я выбрала потому, что это новая платформа. На ней есть возможность "выстрелить". Также в TikTok не так много контента, который похож на мой. В основном, листая ленту, мы видим смешные видео.

— Как готовитесь к съёмке видео? Много ли времени тратите на это?

— Сначала я ищу новости, затем делаю фактчекинг, то есть проверяю информацию. Потом подбираю фотографии. Помимо этого, много времени уходит на макияж, укладку волос и выбор одежды. А также перед съёмкой я полностью успокаиваюсь и включаю на максимум рабочий режим. На подготовку к записи видео трачу где-то 3-4 часа.

— С какими трудностями столкнулись при первых съемках видео?

— Я поняла, что боюсь камеру. Первое время стеснялась. Мне было нелегко. Однако поддержка друзей и семьи заставила поверить в себя. Ко всему этому я никогда не забывала о своей первоначальной цели — донести до людей то, что насилие нельзя терпеть. И не просто об этом заявлять в видео, а подкреплять новостями. Кто, если не я? Именно эти мысли помогали мне двигаться дальше. Было страшно, но зато сейчас я вижу, что старания не проходят даром. У меня 14600 подписчиков и 709,3 лайков.

— Почему своей основной темой для контента вы выбрали насилие? Сталкивались ли с этим в жизни?

— Мне не пришлось выбирать тему. Я всегда знала, что хочу освещать. Мне кажется, проблема насилия актуальна на сегодняшний день. Это происходит по всему миру ежедневно. Пока мы лежим в тёплой постели, кто-то страдает. Сталкивалась ли я с насилием? Про это говорить не буду. Одно могу отметить — всем женщинам сочувствую и понимаю их боль.

— У вас довольно прогрессивные тексты. Возможно, не всем они нравятся. Как относятся к ним близкие люди?

— Разве что были недопонимания от зрителей. Я не могу сказать, что у меня есть хейтеры. А близкие люди — это опора и поддержка. Они дарят мне энергию, которая помогает творить и снимать видео дальше.

— Вы феминистка и эту позицию можно заметить невооруженным взглядом по опубликованным видео. Ксения, вы считаете, что права женщин ущемляются?

— Я действительно феминистка. И стала ей не просто так. Считаю, что нас, женщин, угнетают почти во всех сферах жизни. Например, считают слабыми и глупыми, не умеющими постоять за себя и свою семью. А ещё за шорты, открытые плечи и декольте упрекают в том, что мы девушки лёгкого поведения. Женщинам платят меньше, чем мужчинам. Также к нам пристают. А за отказ познакомиться с мужчиной в сторону представительниц прекрасного пола летит негатив. Хотя мы ни в чём не виноваты. Может быть, у нас дома муж сидит и семеро детей по лавкам.

— Знаю, что у вас в Instagram есть проект "Project.just we". Почему выбрали такое название? В чём идея проекта?

— Это наш общий с подругой и по совместительству однокурсницей проект. Он посвящён насилию. В нём рассказывается о разновидностях насилия, его причинах и предпосылках. Также мы говорим о раннем браке, домашнем насилии, абьюзе, различных издевательствах над женщинами и детьми. На русском языке название проекта звучит так — "Просто Мы". Оно означает, что тема насилия касается всех нас. И от этой проблемы никто не застрахован. А цель проекта — донести до людей, что насилие можно наблюдать чуть ли не на каждом шагу. В будущем мы планируем помогать по-настоящему. То есть физически.

— Мне известно, что для проекта в Instagram вы делали сюжет с молодым человеком. Почему в итоге его не опубликовали?

— Мы разместили его в "Яндекс.Дзене". Молодой человек был против платформы YouTube. Для него тема насилия оказалась тяжёлой. И морально молодому человеку было сложно. Поделиться своими мыслями стоило для него больших усилий. Поэтому, когда он попросил не публиковать интервью на YouTube, я поддержала его.

— Как часто общаетесь со своими подписчиками? Обращался ли кто-то из них к вам за помощью?

— Обычно зрителям отвечает моя "менеджерка". Она объясняет и доносит до них информацию, если вдруг произошло недопонимание или я совершила ошибку. За помощью пока никто не обращался, но если кто-то напишет мне с просьбой, то я буду рада помочь.

— Вы заканчиваете последний курс Самарского университета по специальности "Журналистика". Как дальше хотите строить свою карьеру?

— Думаю, у меня хорошо получается вести аккаунт на TikTok. Планирую продолжить это дело. Также есть желание почувствовать себя настоящим журналистом и поработать в каком-нибудь СМИ.

— Помогло ли обучение в университете стать блогером?

— Университет дал мне некий старт. Благодаря обучению я расширила свой кругозор и стала по-другому смотреть на некоторые вещи. Именно высшее учебное заведение открыло для меня тему с абьюзом. До этого я даже не задумывалась, что есть такое понятие.

— Как планируете дальше развиваться в TikTok? Будет ли что-то новое?

— Продолжу и дальше рассказывать про абьюз и насилие. Ещё в планах добавить в контент информацию про великих женщин, которые оставили свой след в истории. Хочу рассказать про тех, кто смог добиться всего сам. Может быть, эти примеры вдохновят других девушек и заставят их действовать. Потому что все мы мечтаем о глобальном, но иногда достижению целей что-то мешает. Важно, чтобы в голове была одна фраза: "Я тоже так смогу!"