Самодельные маслёны украсили площадь Куйбышева и профили самарцев в социальных сетях

В творческом состязании приняли участие как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы. — "Я предложила детям вместе с родителями принять участие в конкурсе, и было так приятно, что уже через два дня Ерёмины принесли в детский сад маслёну, которую они создавали всей семьёй" — рассказывает воспитатель детского сада Юлия Дедловская. — Мне кажется, такие конкурсы объединяют людей!".

Работы принимались в четырёх номинациях:

Оригинальное и самобытное авторское решение

Соблюдение народных традиций в костюме

Обрядовая кукла: современный взгляд

Эко-кукла

Каждый смог проявить фантазию и сделать свою маслёну из подручных материалов: из ткани, соломы, резины и даже из крышечек. Главная цель — сохранить народный колорит куклы, но при этом сделать её оригинальной и современной.

— "Выставка получилась яркая, поднимает настроение, приходит ощущение весны" — признается гость праздника Максим Синицын. "В этом году, к сожалению, не получилось поучаствовать, но в следующий раз обязательно это сделаю!".

Гости праздника не забыли и про фотографии для социальных сетей. Самая популярная локация в этом году — "инстаграмная" маслёна на Набережной. Пятиметровая фигура создавалась около недели, а пространство вокруг неё организовали так, чтобы получилась интересная фотозона.