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Самодельные маслёны украсили площадь Куйбышева и профили самарцев в социальных сетях

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Жители города прислали около 450 работ на городской конкурс-выставку "Самарская маслёна — гостья дорогая". Он проводился при поддержке Администрации городского округа Самара. Лучших "участниц" разместили на площади Куйбышева в завершающий день масленичной недели.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В творческом состязании приняли участие как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы. — "Я предложила детям вместе с родителями принять участие в конкурсе, и было так приятно, что уже через два дня Ерёмины принесли в детский сад маслёну, которую они создавали всей семьёй" — рассказывает воспитатель детского сада Юлия Дедловская. — Мне кажется, такие конкурсы объединяют людей!".

Работы принимались в четырёх номинациях:

  • Оригинальное и самобытное авторское решение
  • Соблюдение народных традиций в костюме
  • Обрядовая кукла: современный взгляд
  • Эко-кукла

Каждый смог проявить фантазию и сделать свою маслёну из подручных материалов: из ткани, соломы, резины и даже из крышечек. Главная цель — сохранить народный колорит куклы, но при этом сделать её оригинальной и современной.

— "Выставка получилась яркая, поднимает настроение, приходит ощущение весны" — признается гость праздника Максим Синицын. "В этом году, к сожалению, не получилось поучаствовать, но в следующий раз обязательно это сделаю!".

Гости праздника не забыли и про фотографии для социальных сетей. Самая популярная локация в этом году — "инстаграмная" маслёна на Набережной. Пятиметровая фигура создавалась около недели, а пространство вокруг неё организовали так, чтобы получилась интересная фотозона.

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