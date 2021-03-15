Самарские блогеры рассказывают, как стали успешными в TikTok

Парень сидит с открытым на камеру ноутбуком, включает видео Инны Судаковой (популярной блогерши на YouTube) и повторяет за ней каждое слово вплоть до жестов и поедания бутерброда. Это видео, загруженное в TikTok в сентябре, набрало более 5 миллионов просмотров. Его опубликовал студент Самарского университета Даниил Белокоровкин на своем аккаунте @danilnevada.

"После первого успеха я пробовал еще записывать пародийные видео с ноутбуком на коленях, многие из которых "залетали" в рекомендации TikTok. — делится Даниил. — Я заметил, что количество просмотров напрямую зависит от популярности оригинального видео. Но в какой-то момент мне надоело снимать такие пародии, потому что в них нет никакой смысловой нагрузки — ты просто сидишь и повторяешь за "видосом" в ноутбуке. Поэтому я начал сам шутить и придумывать что-то поинтереснее".

Даниил появился из ниоткуда в начале пандемии, т. е. в марте прошлого года. Снимал видео для себя и друзей. Потом цифра просмотров и подписок в TikTok стала расти. Сейчас у Даниила почти 35 тысяч подписчиков: на своих видео он повторяет популярные тренды и веселится с друзьями.

Еще один "карантинный" успех произошёл с Алиной Туружбаевой (@swift_alina), студенткой того же университета. Сначала девушка снимала юмористические видео о том, как справляется со скукой на дистанционном обучении, потом стала пробовать образовательный fashion-контент, однако подготовка к таким видео занимала много времени. Девушка забросила эту идею и продолжила шутить и веселиться в своем аккаунте.

Неожиданным успехом для Алины стало видео, где официант режет огромную хинкали, внутри которой находятся несколько маленьких. Эта публикация принесла девушке в начале января 7 миллионов просмотров. Следующее видео про хинкали, выложенное в том же месяце набрало уже 18 миллионов просмотров.

"Все любят хинкали! — комментирует девушка. — Пользователям почему-то нравится смотреть, как другие едят. В Азии даже есть целое направление, когда люди просто снимают на камеру, как объедаются. Что касается видео с большой хинкали, то меня удивила такая подача в ресторане. Вообще все видео, в которых есть еда, набирают у меня минимум полтора миллиона просмотров".

Эти ребята — отличный пример того, как быстро можно стать известным в TikTok. За несколько месяцев целеустремленный пользователь приложения может собрать огромную аудиторию и стать узнаваемым как у себя в регионе, так и за его пределами.

Молодые люди становятся популярными и в социальных сетях, таких как YouTube и Instagram. Однако TikTok уникален тем, что его алгоритм вытаскивает странности из ниоткуда и помещает их в основную ленту миллионов людей, многие из которых подростки.

Возраст более 70 процентов пользователей TikTok составляет от 16 до 24 лет (источник: rb.ru/story/tiktok-facts/). Большую роль сыграла и пандемия, во время которой приложение скачало еще больше людей.