В Самаре прошел всероссийский конкурс для грумеров

Дарья Казимова, организатор и ведущая конкурса: "Наша глобальная цель — популяризация ухода за домашними животными. Помимо профессиональной аудитории, к нам приходят владельцы животных. Удивительно, но многие только придя сюда узнают, что есть специалисты по уходу за животными: "А что, есть такая профессия? ".

В груминге выделяют 2 направления: show и pet. Show-грумеры готовят собак к выставкам. Такие стрижки корректируют телосложение животных и регламентируются международным стандартом: каждую породу стригут определённым образом.

В середине 90-х с распространением салонов для собак владельцы стали внимательнее относиться к облику своих питомцев. Так появился спрос на услуги pet-грумеров. Они не ориентируются на стандарт, а исполняют желания владельца собаки.

Сегодня профессия грумера привлекает многих — затраты на обучение и инструменты можно "покрыть" за 4-6 месяцев работы в салоне. Кроме того, груминг дает быстрый старт малому бизнесу: стрижка одной собаки приносит доход от 1000 до 5000 рублей. По словам Анны Лян, основателя кинологического центра "ParaDogs", "сейчас модно учиться грумингу. — Многие считают, что это легче, чем стричь людей: собака не может посмотреть в зеркало и сказать, что ей не нравится результат".

Кому подойдет профессия грумера?

Безусловно, это работа для тех, кто "ладит" с животными.

Елизавета Зиманова, начинающий специалист, о своем решении обучиться грумингу: "Я приводила своих собак на стрижку, наблюдала за тем, как с ними работают, и постепенно стала читать, узнавать о профессии. Записалась на курсы. Мне хотелось, чтобы мои собаки всегда были красивыми и опрятными".

Анна Лян: "Любая собака проявляет беспокойство, когда вы стрижете ее в первый раз. Она не протянет вам лапы, чтобы вы подстригли когти: нужно договариваться. У ши-тцу могут "выпадать" глаза. Иногда собаки погибают на столе от сердечного приступа". Профессиональный грумер быстро налаживает контакт с собакой, когда она вырывается или проявляет агрессию; действует уверенно и аккуратно, чтобы не навредить здоровью животного. Иногда требуется прервать процедуру и обсудить с владельцем, как подготовить собаку к следующему визиту.

Светлана Полякова работает в московских салонах для животных с 2013 года. По словам Светланы, существуют способы заранее проверить себя на профпригодность: "Не спешите записываться на курсы. Устройтесь помощником грумера или волонтером в приют для животных. Возможно, вам не доверят купать и стричь собак, но даже опосредованное взаимодействие с животными разных пород, с не одинаковой психикой, покажет, готовы ли вы заниматься этим постоянно".

Выбирая pet-груминг, вы должны быть готовы к общению со взыскательными владельцами домашних животных. Одному клиенту не понравится результат, другого возмутит, что вы отказались "укрощать" агрессивную собаку и прервали процедуру. Кто-то откажется от услуг из-за несимпатии к вам: не каждому доверишь своего питомца.

Обучение

Чтобы стать грумером, не нужна лицензия, однако обучение даст вам комплексное представление о профессии и новейших техниках груминга. Вы получите пропуск на мастер-классы и тренинги, сможете общаться с коллегами в неформальной обстановке. Дополнительный плюс: многие школы груминга предлагают выпускникам трудоустройство.

В программе обучения должны быть занятия, на которых вам расскажут, как:

— обеспечивать безопасность процедур;

— оказывать первую медицинскую помощь;

— считывать особенности психики и поведения собак в зависимости от породы и возраста;

— распознавать состояния здоровья, о которых следует предупредить владельца;

— выбирать и использовать инструменты и средства ухода за животными;

— распознавать породы и типы шерсти;

— стричь и укладывать шерсть собак различных пород, ухаживать за спутанным мехом, подстригать ногти, чистить зубы.

Елизавета: "Чтобы начать практиковаться, вам нужен набор ножниц (для разных типов шерсти и этапов стрижки), машинка, фен, шампунь и несколько расчесок. Навык развивается быстрее, когда в семье есть собака. Я постоянно тренируюсь на своей".

Трудоустройство

Грумеры успешно работают как на дому, так и в специализированных салонах.

Анна: "На мой взгляд, неважно где работает грумер. Многим удобнее дома, и это не значит, что они не профессионалы".

Светлана начинала работать в том же салоне, где обучалась: на одном из последних занятий ей предложили вакансию: "Работа на себя даёт ощущение свободы, но не каждый владеет необходимой информацией, чтобы самостоятельно развивать бизнес. Когда вы работаете дома, сложно сформировать клиентскую базу. И главное, в салоне вы окружены коллегами, наблюдаете за тем, как они работают, совершенствуете навыки".

Елизавета учится на очном отделении в вузе и принимает клиентов дома, поскольку в салонах нет вакансий с частичной занятостью и гибким графиком: "Когда закончилось обучение, я заказала грумерский стол, создала страницу в Instagram (@elizzima_groomer) и начала ее развивать. Первыми клиентами были друзья и знакомые. Через две недели ко мне стали обращаться в Instagram".

Ксения Жандарова работает в самарском салоне "Милорд" более 6 лет: "Наши руководители постоянно стремятся повысить качество нашей работы. Мы с коллегами вместе изучаем новые техники, оцениваем работу друг друга. Чем лучше работаешь, тем больше у тебя клиентов. Это в некотором смысле постоянный "ВолгаГрум".

Организатор "ВолгаГрум" Дарья Казимова: "Среди тех, кто работает на дому, есть профессионалы, они красиво стригут. Но современный сервис с дезинфекцией невозможно организовать дома".