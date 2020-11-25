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Самарская область перевыполнила план по экспорту сельхозпродукции

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По состоянию на ноябрь 2020 г. Самарская область уже перевыполнила план по экспорту сельхозпродукции, установленный в рамках государственного приоритетного проекта. Так, регион поставил за рубеж продукции на $282 млн, при плане в $252 млн.

Фото: pixabay.com

Такие данные были озвучены первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгением Афанасьевым 24 ноября во время онлайн-дискуссии "Сельскохозяйственный бизнес 2020: особенности новой реальности". Этих результатов удалось добиться во многом за счет хорошего урожая зерновых и подсолнечника.

В ходе дискуссии ее участники обратили внимание на необходимость повышения урожайности за счет разумной и экологически безопасной интенсификации использования земель. Одним из наиболее эффективных средств здесь является применение минеральных удобрений.

Значимую часть рынка Поволжья занимают минеральные удобрения ФосАгро. В рамках развития крупнейшей российской сети дистрибуции "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро") на днях был открыт региональный офис в Самаре. Структурно он вошел в состав "ФосАгро-СевероЗапад" — одной из 10 региональных компаний сети.

Ключевая задача нового офиса — надежное обеспечение сельхозтоваропроизводителей Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей современными минеральными удобрениями "ФосАгро", отметил на онлайн-дискуссии директор по региону "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов.

По состоянию на начало ноября сеть "ФосАгро-Регион" увеличила поставки современных минеральных удобрений аграриям ПФО почти на 15%. В Самарской области показатель еще выше: если в 2019 г. местные сельхозпроизводители приобрели 22 тыс. т удобрений, то за 10 месяцев года нынешнего — уже 34,5 тыс. т, а к началу 2021 г. намечен выход на рубеж в 40 т.

В "ФосАгро-Регион" отмечают, что Поволжье входит в зону рискованного земледелия, а потому здесь особенно востребованы современные технологии защиты посевов от природных аномалий, системы повышения урожайности и качества сельхозкультур на основе современных минеральных удобрений, которые обладают улучшенными экологическими характеристиками. Важно еще, что, благодаря собственному научно-исследовательскому подразделению, "ФосАгро" может в сжатые сроки осваивать выпуск новых марок удобрений для сельскохозяйственных культур, разработанных в соответствии с нуждами потребителей.

"Одно из наиболее перспективных и интересных направлений — применение жидких комплексных удобрений для повышения рентабельности сельхозпроизводства. Этот подход уже оправдал себя и в Черноземье, и на Юге России. Мы планируем транслировать этот успешный опыт в регионы Поволжья", — подчеркивает генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.

За 9 месяцев 2020 г. сеть "ФосАгро-Регион" увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 9,7% — до 2,93 млн тонн. Осенью 2020 г. начал работу региональный офис "ФосАгро-Регион" в Рязани. Ведется работа над созданием пятого по счету центра дистрибуции в Ростовской области, запуск которого планируется накануне весенних полевых работ на Юге России. В завершающей стадии находятся работы по запуску очередного центра дистрибуции "ФосАгро-Регион" в одном из регионов Черноземья.

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Самарская область перевыполнила план по экспорту сельхозпродукции

По состоянию на ноябрь 2020 г. Самарская область уже перевыполнила план по экспорту сельхозпродукции, установленный в рамках государственного приоритетного проекта. Так, регион поставил за рубеж продукции на $282 млн, при плане в $252 млн.

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