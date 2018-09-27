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В Самарской области растёт число владельцев индивидуальных инвестиционных счетов

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Более 430 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) было открыто россиянами на Московской бирже. На долю Самарской области приходится порядка 12 тысяч ИИС, и эксперты прогнозируют ускорение роста этого показателя.

ИИС становится всё более популярным и актуальным вариантом вложения денег на фоне падения процентных ставок по банковским вкладам. Ещё несколько лет назад доходность вкладов в банках могла достигать двухзначных показателей, однако сегодня ставки по депозитам редко превышают 7%.

Кроме того, повышается финансовая грамотность населения, поэтому вчерашние вкладчики всё чаще обращают внимание на альтернативные способы увеличения отдачи от личного капитала.

"Возможность открыть ИИС в России появилась в 2015 году. За три года первые инвесторы ИИС смогли оценить его преимущества и оформить налоговые вычеты. В результате всё больше информации об этом публикуется в Интернете: люди читают отзывы, узнают о процедуре получения налоговой льготы, и постепенно продукт становится всё более простым для понимания. Уверена, в ближайшие годы ИИС станет по-настоящему популярным финансовым инструментом", — говорит Ирина Афанасьева, директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре.

Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов имеют возможность получать налоговые льготы — инвестор может ежегодно возвращать 13% от суммы взноса или освободить всю инвестиционную прибыль от НДФЛ за три года. "При наличии официального дохода, например, заработной платы, лучше выбрать первый способ, но следует помнить, что сумма максимального возврата составляет 52 000 рублей, — советует Ирина Афанасьева. — Второй способ больше подходит активным трейдерам и тем, у кого нет официального дохода. Соответственно, всё, что вы заработали, — ваше, и ограничений нет".

По словам Ирины Афанасьевой, самарским инвесторам на сегодняшний день доступна широкая линейка решений на базе ИИС, способная удовлетворить любые предпочтения: "Клиентам, желающим совершать биржевые сделки самостоятельно, подойдёт "Самостоятельный ИИС". Тем, кто хочет инвестировать по рекомендациям аналитиков "Открытие Брокер", можно воспользоваться продуктами "Сберегательный ИИС", "Независимый ИИС" и "Доходный ИИС". А самарцам, которые хотят доверить управление своими активами профессионалам, следует присмотреться к структурным продуктам и линейке стратегий доверительного управления".

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