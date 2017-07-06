Охранно-Защитные Дератизационные Системы от ООО «ОЗДС»

ООО «ОЗДС» это компания с полным циклом работ и более чем пятилетней историей. На сегодняшний день мы самостоятельно закрываем весь комплекс работ по разработке и установке Охранно-Защитных Дератизационных Систем (сокращенно ОЗДС). За годы работы нами были реализованы различные проекты по оснащению системами АПК ОЗДУ-М торговых центов (Москва, СПБ, Екатеринбург, Тюмень и др.), аэропортов (Домодедово, Пулково), детских садов и школ (Москва, МО, Новая Москва и т.д.), а также многих других объектов. Помимо этого, мы выполняем поставку оборудования и материалов на объекты в соответствии со спецификациями. По договоренности с Заказчиком мы готовы обеспечить доставку заказа до объекта. Отгрузка по России осуществляется только проверенными транспортными компаниями. В соответствии с пожеланиями Заказчика мы готовы выполнить как полный перечень работ, так и отдельные этапы: проект ОЗДС, поставка оборудования, монтаж и обслуживание Охранно-Защитных Дератизационных Систем. У нас имеются дилерские соглашения с ведущими производителями оборудования ОЗДС, и, по этой причине, мы имеем возможность гибкого ценообразования в зависимости от требований Заказчика. Все это дает нам возможность устанавливать выгодные цены на выполнение работ по ОЗДС. Многие наши партнеры знают, что наши цены одни из самых низких не только в Москве, но и по России.

Коротко об Охранно-Защитных Дератизационных Системах

Сегодня установка Охранно-Защитных Дератизационных Систем регламентируется многими российскими регионами. В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки регионы самостоятельно принимают решения по регламентированию применения систем ОЗДС. Как показала многолетняя практика, во многих крупных городах, например, в Москве и СПБ, установка систем ОЗДС стала основным методом дератизации. А во многих случаях, на объектах, где в связи с чистым технологическим процессом запрещена химическая дератизация, электрический метод просто незаменим.

Объекты, оборудованные электрическими дератизационными системами, становятся полностью защищенными от проникновения синантропных грызунов, а в случае установки системы на уже заселенном грызунами объекте популяция покидает полностью здание в течении месяца. Для обеспечения максимального дератизационного эффекта эксперты рекомендую заказывать установку ОЗДС только у профессионалов.

Наши преимущества:

разработка проектных решений и производство монтажных работ по системам ОЗДС в строгом соответствии с отраслевыми регламентами: Инструкция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию ОЗДС (РМ-2776) и СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий;

срочное выполнение проектных и монтажных работ; возможность выполнения отдельно шеф монтажа и пусконаладочных работ;

самые выгодные условия на комплекс работ: проектирование и монтаж ОЗДС;

продажа только сертифицировано оборудования в соответствии с ГОСТ Р оборудования ОЗДС;

применение только положительно зарекомендовавшего себя оборудования ОЗДС АПК ОЗДУ-М;

возможность расширенной гарантия на применяемое оборудование АПК ОЗДУ-М до 6 лет;

техническая консультация и техобслуживание установленного оборудования, смонтированных систем, и, профилактические осмотры.

В качестве базового оборудования мы используем комплексы АПК ОЗДУ-М, хорошо зарекомендовавшие себя в РФ в качестве основного оборудования для построения систем электрической дератизации. Функциональные особенности АПК ОЗДУ-М:

в качестве профилактической дератизации – защищает охраняемый объект от мышей и крыс;

в качестве истребительной дератизации – обеспечивает полную очистку объекта от популяции грызунов;

разрешено для установки в жилых и нежилых помещениях охраняемый объектов; прекрасно подойдет для использования в зданиях средней и большой площади, торговых центрах, в складских комплексах, на объектах питания, в отелях или офисах.

площадь воздействия – от 230 кв. м. в зависимости от технологии объекта;

в АПК ОЗДУ-М нет никаких ядовитых или химических реагентов; дератизация обеспечивается высоковольтными электрическими импульсами.

Системы электрической дератизации от ООО «ОЗДС» http://ozds.moscow/