Репортер от 22 декабря 2016 года

Здравствуйте. В эмире программа Репортер и я, Алексей Коноплев. а часто ли вы вспоминаете своих учителей. Если нет, то берите пример с учеников героини нашего сегодняшнего сюжета. Они своего педагога уж точно никогда не забудут. Самарская учительница истории и обществознания Оксана Кудряшова стала победителем Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Мой лучший урок". Как стать другом и при этом оставаться педагогом, какой он "ЕЕ лучший урок" и что говорят про своего преподавателя сами ученики? Репортер побывал в гостях у победительницы.