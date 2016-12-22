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VLNY "умыли" конкурентов в чартах новым альбомом

Репортер от 22 декабря 2016 года

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Здравствуйте. В эмире программа Репортер и я, Алексей Коноплев. а часто ли вы вспоминаете своих учителей. Если нет, то берите пример с учеников героини нашего сегодняшнего сюжета. Они своего педагога уж точно никогда не забудут. Самарская учительница истории и обществознания Оксана Кудряшова стала победителем Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Мой лучший урок". Как стать другом и при этом оставаться педагогом, какой он "ЕЕ лучший урок" и что говорят про своего преподавателя сами ученики? Репортер побывал в гостях у победительницы.

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