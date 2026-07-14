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Открытый микрофон для техно-практиков: ИТ-холдинг Т1 приглашает спикеров на Импульс Т1 2026 в ноябре

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ИТ-холдинг Т1 объявляет прием заявок на участие в деловой программе ежегодной технологической конференции Импульс Т1. В этом году мероприятие пройдет в пятый раз 19 ноября. Подать заявку на выступление в деловой программе можно до 15 августа по ссылке.

Импульс Т1 в этом году — это максимально прикладные знания. Участники конференции получат возможность показать свою экспертизу в деле, а не на словах, стать голосом ИТ-сообщества, найти варианты для решения ежедневных ИТ-вопросов, поделиться реальным опытом. За время своего существования конференция Импульс Т1 стала точкой притяжения профессионалов: в 2025 году событие объединило более 5 000 участников и свыше 130 признанных экспертов — руководителей компаний и ведущих специалистов отрасли.

В этом году в центре деловой программы — компетенции ИТ-специалистов по пяти направлениям:

  • архитектура и проектирование;
  • продуктовое видение и доменная разработка;
  • DevOps как процесс и SDLC;
  • дизайн и пользовательский опыт;
  • участие в командах и процессах.

Уникальность программы Импульс-2026 — мультидисциплинарность подхода к формированию треков. Разработка существует не в вакууме, а для достижения бизнес-результатов.

Формирование программы конференции проходит в несколько этапов. Темы треков определяют кураторы каждого направления. Итоговый отбор докладов осуществляет программный комитет, в который входят эксперты ИТ-холдинга Т1, Яндекса, Сбера, Группы RWB, Ozon, YouDo, а также лидеры ИТ-сообществ, среди которых MoscowJS, MoscowCSS, Дока, Московский клуб программистов, Spring АйО, Реворк и др.

Большая часть программы построена на интерактиве — ход выступлений будет развиваться исходя из обратной связи и вопросов от аудитории. Кроме докладов в программу войдут мастер-классы, работа лабораторий, игровые симуляции. Участники смогут выстроить на конференции индивидуальные маршруты под свои задачи, разобрать реальные кейсы и приобрести новые практические навыки.

"Импульс Т1 — это пространство, где ценится живой опыт, реальные кейсы и открытый профессиональный разговор. Нам важно, чтобы спикеры делились своими решениями и наработками, а участники могли не только услышать новые идеи, но и обсудить их с коллегами из индустрии. Такой обмен и делает конференцию по-настоящему значимой для профессионального сообщества", — отмечает Павел Коршиков, руководитель группы разработки сервисов ИТ-холдинга Т1, лидер программного комитета Импульс 2026.

В 2025 году Импульс Т1 прошел в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Партнерами конференции стали ведущие технические вузы: Московский авиационный институт (МАИ), Уральский федеральный университет (УрФУ), Новосибирский государственный университет (НГУ). В разные годы на сцене Импульса Т1 выступали ключевые представители государства и бизнеса. Среди них — Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech, Роман Плюсов, журналист и ведущий телеканала "Россия 24", Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, Евгений Кузнецов, футуролог Singularity University, Олевия Кибер, нейробиолог, композитор, музыкант и другие. Также в качестве спикеров в конференциях Импульс Т1 принимали участие эксперты НИУ ВШЭ, Политехнического музея, НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и представители крупных технологических компаний, среди которых СберТех, Альфа-Банк, РЖД, Мегафон и другие.

Прием заявок на участие в деловой программе Импульс Т1 открыт до 15 августа. Подробная информация о требованиях к докладам и подача заявок доступны на сайте: t1.ru/impulse.

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Назад. 14 июля 2026
Открытый микрофон для техно-практиков: ИТ-холдинг Т1 приглашает спикеров на Импульс Т1 2026 в ноябре
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