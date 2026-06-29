Банкротящийся БК "Самара" задолжал налоговой 33 млн рублей

29.06.2026 15:57 Читали 9

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление регионального УФНС России о включении своих требований в реестр банкротящегося баскетбольного клуба "Самара". Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Согласно материалам дела, клуб задолжал налоговой почти 33,3 млн рублей. Большую часть суммы — 25,27 млн рублей — составляют страховые взносы. Также организация должна выплатит налог в размере 3,4 млн рублей и пени в 4,5 млн рублей.

Финансовые проблемы у клуба возникли в конце 2024 года. Сообщалось, что ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. В январе 2025 года БК подал в суд заявление о банкротстве. Согласно материалам дела, долги организации перед кредиторами составляют 165,2 млн рублей и средств на их погашение нет.

Арбитраж удовлетворил заявление клуба о введении процедуры наблюдения и назначил временным управляющим члена Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александра Маслакова. В декабре он представил отчет о финансовом состоянии организации и ходатайствовал о признании БК банкротом и открытии конкурсного производства. Суд согласился. На тот момент долги клуба оценивались 86,7 млн рублей, а основные средства — в 124 тысячи рублей.



Сейчас на соревнованиях регион представляет новый БК "Самара". Это автономная некоммерческая организация, учредителем которой является министерство спорта Самарской области.