16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Банкротящийся БК "Самара" задолжал налоговой 33 млн рублей

Читали 9

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление регионального УФНС России о включении своих требований в реестр банкротящегося баскетбольного клуба "Самара". Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Согласно материалам дела, клуб задолжал налоговой почти 33,3 млн рублей. Большую часть суммы — 25,27 млн рублей — составляют страховые взносы. Также организация должна выплатит налог в размере 3,4 млн рублей и пени в 4,5 млн рублей.

Финансовые проблемы у клуба возникли в конце 2024 года. Сообщалось, что ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. В январе 2025 года БК подал в суд заявление о банкротстве. Согласно материалам дела, долги организации перед кредиторами составляют 165,2 млн рублей и средств на их погашение нет.

Арбитраж удовлетворил заявление клуба о введении процедуры наблюдения и назначил временным управляющим члена Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александра Маслакова. В декабре он представил отчет о финансовом состоянии организации и ходатайствовал о признании БК банкротом и открытии конкурсного производства. Суд согласился. На тот момент долги клуба оценивались 86,7 млн рублей, а основные средства — в 124 тысячи рублей.


Сейчас на соревнованиях регион представляет новый БК "Самара". Это автономная некоммерческая организация, учредителем которой является министерство спорта Самарской области.

Версия для печати

Новости

Назад. 29 июня 2026
Эксперт Т1: нейросети могут подбирать специальности и варианты поступления для абитуриента
Honda чаще всего разбивают в тотал, регион-лидер антирейтинга — Ленинградская область
Банкротящийся БК "Самара" задолжал налоговой 33 млн рублей
В Самаре легковушка перевернулась после столкновения с автобусом
Психолог ВСК рассказал родителям как правильно строить отношения с зумерами
Тольяттинка потеряла более миллиона рублей, пытаясь заработать на ставках
Иномарка улетела в кювет, двое пострадавших в больнице

В России и мире

Авито: ИИ научился создавать объявления по фотографии

На Авито стартует "Разберем гардероб" — первый, по данным компании, на российском рынке классифайдов сценарий, в котором ИИ создаёт объявление о продаже одежды по фотографии. Собственная мультимодальная модель A-Vision определяет характеристики вещи и формирует название и описание товара. Новым сценарием уже воспользовались более 100 тыс. пользователей, не изменив ни одного параметра примерно в половине случаев.

ПГУТИ стал победителем отбора вузов на проект "ТОП-ИТ"

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики вошёл в число победителей отбора проекта "ТОП-ИТ", направленного на подготовку разработчиков отечественных цифровых решений. Минцифры России и аналитический центр при правительстве РФ подвели итоги второго конкурсного отбора, на участие в котором было подано более 60 заявок.

Культура и стиль

В Самаре пройдет мастер-класс режиссера Никиты Карих о профессии и работе в киноиндустрии

28 июня в 18:00 в Самаре состоится встреча с московским режиссером Никитой Карих. Мероприятие пройдет при поддержке самарского отделения Союза кинематографистов РФ и киностудии "Волга-фильм".

Люди

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она