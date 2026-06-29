Honda чаще всего разбивают в тотал, регион-лидер антирейтинга — Ленинградская область

По данным Страхового Дома ВСК, частота тотальных ДТП с начала 2026 года составила примерно 2,4%. Самые высокие показатели тотальных страховых событий по каско фиксировались в Ленинградской области (4,6%), Самарской области (4%), Красноярском крае (3,5%), Нижегородской области (3,2%) и Удмуртии (2,9%). Среди крупных регионов реже всего не подлежат восстановлению после аварий автомобили жителей Челябинской области (только 1,6% частота тотальных ДТП в регионе) и Татарстана (1,7%).
В основном причиной гибели авто становятся ДТП (94% страховых событий). Реже — пожары (4%) и вандализм (1,5%).
Среди марок авто лидерами по числу тотальных происшествий стали:
- Honda (12%)
- Renault (6,3%)
- Volkswagen (4,8%)
- Skoda (4,7%)
- Nissan (3,5%)
В целом, частота тотальных страховых случаев по каско с участием китайских автомобилей составляет 1,45%. Среди премиальных брендов лидер по числу таких происшествий — Mercedes-Benz (2,8%). Общая частота тотальных происшествий в этом сегменте составляет 2%.
До 3,3% страховых событий с полной гибелью автомобиля приходится на корпоративные автопарки, включая такси и каршеринг. Среди страхователей физических лиц лидеры этот показатель варьируется в пределах 2%.