ИТ-холдинг Т1 сократил время развертывания платформы "Модус" до двух часов

04.06.2026 19:11 Читали 12

CRM-платформа "Модус" от ИТ-холдинга Т1 внедрила обновления, позволяющие массово запускать бизнес-процессы и настраивать интеграции без привлечения разработчиков. Время активного запуска платформы сократилось до двух часов, а обработка 500 тыс. процессов занимает всего 4 часа. Также стала доступна автоматическая генерация проектов баз данных для low-code сервисов.

В модуле управления бизнес-процессами появились новые функции для работы с большим количеством однотипных задач и внешними системами. Теперь платформа позволяет массово запускать процессы — например, когда нужно одновременно выполнить проверку, обновление или обработку данных по большому числу объектов. Этот сценарий команда протестировала на 500 тыс. процессов: платформа обработала их за четыре часа. Также стала проще настройка интеграций: если раньше для этого требовалось подключение разработчиков и DevOps-специалистов, то теперь основные маршруты можно настраивать через административный интерфейс. Кроме того, платформа поддерживает кастомные плагины — они помогают преобразовывать данные из одного формата в другой или настраивать специальные сценарии авторизации.

В Модусе появились новые инструменты для генерации проектов баз данных. Теперь можно автоматически создавать базовую структуру проекта для low-code-сервисов и задавать ключевые параметры через интерфейс — например, ограничения атрибутов, уникальность записей и значения по умолчанию. За счет этого команда быстрее запускает новые сервисы и меньше времени тратит на ручную настройку.

Также в системе появилась возможность настраивать жизненный цикл объектов через новый модуль "Модель состояния объекта" — например, заявок, клиентов, договоров или других рабочих записей. Для них можно заранее определить этапы работы, статусы и условия перехода между ними. Так бизнес-логика становится прозрачнее, а изменения в процессы можно вносить оперативнее и с меньшей зависимостью от разработчиков.

Еще одно обновление — упрощённое развертывание самой платформы "Модус". Теперь оно проходит в два этапа: сначала подготавливается вся необходимая инфраструктура, затем устанавливается ядро Модуса. Благодаря этому активное время запуска сократилось до двух часов. Кроме того, больше не требуется привлекать высококвалифицированных специалистов. Инфраструктурную часть может выполнить Middle DevOps-инженер за 1-1,5 часа, а работу с приложением — разработчик или начинающий специалист за 15-30 минут.

"Мы сделали акцент на обновлениях, которые заметны не только разработчикам, но и бизнесу. Компаниям важно быстро запускать платформу, адаптировать её под свои процессы и быть уверенными, что система выдержит рост нагрузки. Поэтому мы упростили установку, повысили производительность ключевых компонентов и расширили возможности для работы с большими объёмами данных. Это помогает быстрее развивать сервисы на базе Модуса и снижать затраты на их сопровождение", — отметил Тимур Порошин, владелец CRM-платформы "Модус".