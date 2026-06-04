16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Читали 11

Уроженка Жигулевска 23-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в ½ финала "Ролан Гаррос"-2026, обыграв белоруску Арину Соболенко (первый номер рейтинга) со счетом 3:6, 7:5, 6:0, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Арина Соболенко выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь  брейк-пойнтов из 20 заработанных.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции-2026 Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Версия для печати

Новости

Назад. 04 июня 2026
ИТ-холдинг Т1 и Минцифры Республики Татарстан будут совместно развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения
Страховой Дом ВСК и BI.ZONE объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам
Роман Фролов на ПМЭФ: инструменты инфобеза минимизируют риск кибератак, но для финустойчивости бизнесу необходимо страхование
ХК "Лада" продлил контракты с Иваном Романовым и Николаем Макаровым
В Тольятти телефонные мошенники развели ребенка на 3,4 млн рублей
Вячеслав Федорищев подписал инвестиционное соглашение с нефтедобывающей компанией "Южно-Аксютино"
Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

В России и мире

Культура и стиль

Роскошь как фейк: начались съемки сериала "Палево" с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским для Wink

Стартовали съемки первого российского сериала о фейковой роскоши <a href="https://wink.ru/series/palevo-year-2026" target="_blank">"Палево"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в криминальной драме исполнят Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин. Также в проекте снимаются Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие. Режиссером проекта стал Илья Аксенов ("Капельник", "Родные", "Мир! Дружба! Жвачка!").

Лето взяло в руки краски: Wink представляет яркий коктейль премьер июня

На первый летний месяц онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркий коктейль премьер, в котором в правильных пропорциях представлены детективы и комедии, военные и спортивные драмы, приключения и романтика, а также детское кино на каникулы.

Люди

Алексей Лошкарев: "Первоочередное, чем должен овладеть студент, это умение ориентироваться в стеке технологий"

Какие перспективы перед молодыми людьми открывает обучение по разработке видеоигр и мультимедийных приложений? Как в ПГУТИ работают с виртуальной реальностью и какие компетенции нужны для ее создания? Об этом и не только "Цифра" поговорила со старшим преподавателем кафедры информационных систем и технологий Алексеем Лошкаревым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она