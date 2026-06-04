Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

04.06.2026 10:01 Читали 11

Уроженка Жигулевска 23-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в ½ финала "Ролан Гаррос"-2026, обыграв белоруску Арину Соболенко (первый номер рейтинга) со счетом 3:6, 7:5, 6:0, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Арина Соболенко выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 20 заработанных.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции-2026 Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.