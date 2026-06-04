ХК "Лада" продлил контракты с Иваном Романовым и Николаем Макаровым

04.06.2026 12:01 Читали 14

ХК "Лада" продлил на один сезон контракты с нападающим Иваном Романовым и защитником Николаем Макаровым, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне форвард Романов провел 58 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал семь передач. За три сезона на уровне КХЛ Иван сыграл 177 матчей, 26 раз поразил ворота соперника и отметился 23 передачами. За плечами нападающего шесть сезонов в нашем клубе. За 324 матча (КХЛ+ВХЛ) в цветах "Лады" наш 25 номер набрал 100 (59+41) очков.

Николай Макаров присоединился к команде по ходу сезона 2025/2026. За 22 игры Макаров отметился семью голевыми передачами. 23-летний защитник провел в КХЛ 123 игры, 32 из которых в плей-офф, набрал 14 (1+13) очков и имеет показатель полезности "+7".