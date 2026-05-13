Россиян защитят от кражи подписи: ВСК и УЦ "Основание" возобновили программу страхования КЭП

Страховой Дом ВСК обеспечит страховой защитой клиентов удостоверяющего центра "Основание" — аккредитованного УЦ ФНС России.

Страховой Дом ВСК возобновляет партнерство с УЦ "Основание" — клиентам компании будут доступны услуги цифрового страхования электронной подписи. Покрытие программы включает ошибки при работе с электронной подписью, которые могут привести к нанесению ущерба третьим лицам, а также риск несанкционированного использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) злоумышленниками.

При наступлении страхового случая пострадавший может рассчитывать на возмещение расходов на судебные издержки, внесудебные расходы, а также компенсацию суммы реального ущерба, причиненного третьим лицам, если он был нанесен при использовании выданной сотруднику личной ЭП.

Страховая программа подходит владельцам КЭП, использующим подпись для сдачи отчётности, работы с госорганами, участия в торгах или подписания контрактов. Оформить полис можно онлайн — на сайте удостоверяющего центра.

"Цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью бизнес-процессов — каждый день в России выпускается 20-30 тысяч КЭП. Вместе с тем с развитием цифровых технологий возникают и новые риски. Наша совместная программа с УЦ "Основание" позволяет минимизировать финансовые последствия от различных инцидентов при работе с КЭП, включая судебные издержки. Мы стремимся сделать страхование электронных подписей простым и доступным инструментом защиты бизнеса и физлиц", — отметил Антон Чех, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

"Цифровое страхование обеспечивает владельцам электронной подписи защиту от непредвиденных ситуаций. Если в процессе работы с подписью возникают риски несанкционированного доступа к КЭП или ошибок в документах, полис поможет избежать финансовых потерь, — прокомментировал Алексей Мухин, директор департамента АО "Аналитический Центр" (Удостоверяющий центр "Основание"). — Мы рады сообщить, что в числе наших партнеров появился Страховой Дом ВСК — один из ведущих участников страхового рынка России. Расширение списка страховых компаний позволяет нам сделать услугу еще доступнее для клиентов".

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Сергей Пальмов: "В будущем голосовые системы станут умнее"

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

