Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Yamaha — лидер по числу страховых событий по ОСАГО для мотоциклов, всплеск убыточности ожидается осенью: совместная аналитика ВСК и АВТОДОМ

Краснодар возглавляет рейтинг регионов по количеству страховых случаев по ОСАГО для мототранспорта, к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. В целом, доля страховых событий, связанных с мотоциклами, пока невысока, но по прогнозам ГК АВТОДОМ, в весенне-осеннем сезоне 2026 года россияне планируют активнее эксплуатировать байки, в особенности — девушки.

По данным ГК АВТОДОМ в новом весенне-осеннем сезоне россияне планируют активно использовать свой мототранспорт. Согласно опросу компании, ежедневные поездки на мотоциклах планируют совершать 35% владельцев. Ещё 48% респондентов собираются выезжать на мотоцикле три-четыре раза в неделю. Лишь 17% опрошенных пользуются мототранспортом реже двух раз в неделю.

При этом доля страховых событий по ОСАГО, связанных с мотоциклами, остается невысокой — по данным Страхового Дома ВСК на них приходится около 0,11% от общего числа. Наибольшее количество обращений по мототехнике фиксируется в Краснодарском крае — на регион приходится больше четверти таких страховых случаев. В антирейтинг также вошли: Новосибирская область (10%), Москва (7%), Санкт-Петербург и Тюменская область (по 5%), Алтайский край (4%). Среди крупных городов наиболее низкая частота обращений по мотоциклам отмечается в Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге (не более 1,2% в каждом регионе). Примечательно, что каждое третье страховое событие с участием мотоциклов происходит во время междугородних поездок.

Пик убыточности по мотоциклам приходится на осень — 28% страховых событий в сентябре, 25% в октябре. Весна и лето — относительно спокойный сезон: например, с марта по май происходит не более 10% страховых случаев, а с июня по август — суммарно 21%.

Чаще всего инициаторами страховых событий становятся байкеры в возрасте 30-39 лет (34% обращений) и 40-49 лет (26). Молодежь управляет мотоциклом относительно аккуратно — 14% обращений в возрастной категории до 30 лет. Доля женщин-мотоциклистов, становящихся виновниками страховых случаев, по данным ВСК фиксируется на невысоком уровне — около 20%. В то же время в ГК АВТОДОМ выяснили, что в целом россиянки стали чаще приобретать мототранспорт — около 18% опрошенных компанией (против 9% два года назад).

Чаще всего, по данным ГК АВТОДОМ, россияне приобретают дорожные модели мотоциклов — 44% опрошенных. Среди них самые востребованные типы — нейкеды (39%), круизеры (25%), туристические мотоциклы (12%). На втором месте — спортивные байки (30%), самый популярный вид — стритфайтеры (67%). Замыкают ТОП-3 внедорожные мотоциклы (29), чаще всего в этой категории россияне отдают предпочтение классическим эндуро (85%). Остальные 2% — различные кастомные варианты мотоциклов.

В число мотоциклов-"лидеров" по количеству обращений по ОСАГО, по данным ВСК, вошли:

  1. Yamaha — на различные модели бренда приходится 24% от всех страховых случаев с участием мотоциклов;
  2. Honda — 21%, причем в лидерах модель CBR (70% ДТП с мотоциклами марки);
  3. Kawasaki — 13%;
  4. Suzuki — 13%, преимущественно модель GSX (50% ДТП с мотоциклами марки);
  5. BMW — 6%, преимущественно модель линейки R (80% ДТП с мотоциклами марки).

По оценкам ГК АВТОДОМ, для абсолютного большинства россиян мотоцикл не является единственным видом транспорта — 78% опрошенных компанией обладают также легковым автомобилем, который эксплуатируют в холодный сезон. При этом весной и летом большинство байкеров — 54% — используют мотоцикл для поездок на работу или учёбу, а автомобиль оставляют для семейных выездов.

