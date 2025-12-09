Страховой Дом ВСК стал компанией года в области клиентского сервиса

16+
Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии Customer Force Awards в номинации "Компания года". Награда присуждена за проект "Система быстрых платежей как wow-сервис для клиентов страховой компании по ОСАГО".

ВСК первым на российском рынке внедрил возможность мгновенной выплаты страхового возмещения по ОСАГО через Систему быстрых платежей (СБП) непосредственно в процессе урегулирования убытка. Это решение стало революционным для отрасли, сократив время получения выплаты клиентом с нескольких дней до 15 минут. Проект направлен на максимальное повышение удобства и удовлетворенности клиентов, а также на исключение из цепочки недобросовестных посредников.

Только за прошедший период 2025 года через СБП урегулировано около 8 тысяч страховых случаев по ОСАГО на 367 млн рублей.

"Эта награда — важное признание наших усилий по созданию клиентоцентричных сервисов. Внедрение мгновенных выплат через СБП — это не просто технологическое улучшение, это изменение самой философии обслуживания. Мы дали клиентам скорость, предсказуемость и уверенность. Этот проект наглядно демонстрирует, что, когда люди идут в синергии с технологиями, получается всё. Благодарим организаторов, жюри и всех участников за признание наших заслуг. Это стимул творить дальше и не бояться внедрять смелые решения", — отметила Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению Страхового Дома ВСК.

На площадке Customer Force Awards также проходил IV Всероссийский Саммит по клиентскому опыту WOW-СЕРВИС 2025, где с экспертным докладом о цифровизации клиентского опыта с использованием искусственного интеллекта выступила Марина Ляшенко, вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК. В своем выступлении она подчеркнула, что ВСК уже более пяти лет успешно использует технологии ИИ (речевую аналитику, чат-боты, распознавание документов), а сейчас фокусируется на внедрении LLM (больших языковых моделей) и ИИ-агентов. Эти инструменты применяются как для улучшения опыта внешних клиентов (например, чат-бот в мобильном приложении ВСК, который консультирует застрахованных по программе ДМС), так и для поддержки сотрудников (пилотный проект "Ассистент сотрудника колл-центра").

Customer Force Awards — премия в сфере клиентского опыта. Вручение наград лидерам отрасли в 2025 году состоялось в рамках ежегодного Всероссийского Саммита по клиентскому опыту WOW-СЕРВИС 2025. Организаторы мероприятия — компания Auditorium CG, лидер в организации профессиональных форумов по развитию клиентских стратегий.

Авито Работа: рабочие профессии становятся значительно популярнее у молодёжи

Молодые специалисты активно выходят на российский рынок занятости — осенью 2025 года число резюме от кандидатов 18–24 лет выросло на 55% за год, причем больше всего количество таких резюме увеличилось на позиции рабочих и линейных специалистов (+77%).

ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком"

Искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence) седьмой год подряд стал интегральным лидером аналитического исследования "Мониторинг глобальных трендов цифровизации", которое "Ростелеком" выпускает с 2017 года. Однако больше всего инвестиций по-прежнему получают цифровые технологии для здоровья (E-health), отражая рост интереса к качеству и продолжительности жизни. А среди самых быстрорастущих трендов выделяются технологии, которые пытаются "вылечить" болезни ИИ и распознать его вмешательство в создание контента. Международная обстановка также оказала влияние на тренды, повысив интерес к БПЛА, спутниковой связи и другим технологиям двойного применения.

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Тартарус ждет: стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"

Пользователям платформы "Игры Ростелеком" с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" 16 декабря.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

