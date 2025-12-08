Директора ООО "Импульс" Лысова "взяли" с 3 млн для "переговоров с заводом"

08.12.2025 12:14 Читали 9

По версии следствия, директор фирмы согласился "порешать вопрос" с новокуйбышевским заводом. И взял 3 млн руб., после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Как рассказал суду потерпевший (директор одного местного ООО), одним из заказчиков его фирмы является ООО "НЗМП". С 2021 г. от лиц из числа руководства ООО "НЗМП" ему стали поступать требования о передачи им денег в размере 5-10% от сумм заключенных контрактов. А в противном случае, со слов потерпевшего, ему угрожали созданием различного рода проблем, лишением аккредитации и т. п.

"В 2022 г. организация выиграла конкурс на поставку ООО "НЗМП" оборудования, однако в последующем возникли разногласия. В 2024 г. в адрес нашей фирмы от ООО "НЗМП" поступила претензия, а незадолго до этого поступило сообщение в мессенджере о том, что готовится претензия на сумму 16 млн рублей. В октябре 2024 г., когда на завод было поставлено оборудование, во время приемки мне сказали, чтоб вопрос с претензией был решен, иначе обратятся в суд", — рассказывал потерпевший служителям Фемиды.

Потерпевший знал, что с "НЗМП" также по договорам работает Вадим Лысов. Последнего потерпевший знал заочно. В итоге мужчина связался с Лысовым и попросил узнать, чего хотят сотрудники завода. Вскоре после разговора, 2 апреля 2025 г., Лысов прислал сообщение в мессенджере: "6 ед.". Позже потерпевший обсудил с Лысовым детали: нужно было передать 6 млн руб., чтоб завод уменьшил претензии. 11 апреля мужчина договорился с Лысовым, что сначала отдаст первую часть суммы — 3 млн рублей. Разговоры потерпевший записывал на диктофон. 14 апреля потерпевший обратился в отдел ФСБ в Новокуйбышевске и позже уже в рамках оперативного эксперимента передал в ресторане "Дом Нино" пакет, в котором находился муляж на сумму 2,99 млн руб., а также настоящие 10 тыс. рублей. Лысов пакет забрал и на выходе из ресторана был задержан.

"На руках Лысова высветились следы ранее нанесенного на денежные средства вещества. По факту проведенных мероприятий были составлены документы, в которых верно отражены ход и результаты мероприятий, замечаний и заявлений ни от кого не поступало, давления на подсудимого сотрудники УФСБ не оказывали", — рассказали понятые.

Замгендиректора по снабжению ООО "НЗМП" сообщил, что в начале 2025 г. от представителя службы безопасности появилась информация: сотрудники завода вымогают у поставщиков деньги, что подтверждается какой-то перепиской, а также, что сотрудниками УФСБ задержан человек за получение 6 млн рублей. После этого стали изучать документы по взаимоотношениям с организацией, от которой передавались деньги. Было установлено, что по некоторым договорам контрагентом несвоевременно исполнялись обязательства. За нарушение срока предоставления конструкторской документации была направлена претензия, подписанная гендиректором после согласования с юридическим отделом. Никто из сотрудников ООО "НЗНП" или иных лиц не предлагал ему, в том числе за денежное вознаграждение, решить вопрос об уменьшении суммы.

"Более того, если стоит вопрос о взыскании с контрагентов суммы превышающей 10 млн руб., как было в данном случае, то направление претензии и иска, согласовывается и контролируется АО НК "Роснефть", — сообщил замгендиректора по снабжению суду.

Сам Лысов с обвинением согласился частично. Например, сказал, что ему угрожали, что если он не решит вопрос с потерпевшим, то у него тоже будут проблемы с контрактами.

"Со своей стороны написал заявление и дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении сотрудников ООО "НЗМП", однако осуществить передачу денег далее не удалось, поскольку информация о задержании стала общеизвестной. Часть переписки с представителем завода на телефоне оказалась удалена. Умысла на то, чтобы присвоить себе денежные средства не было, просто хотел помочь, изначально не предполагал, что речь пойдет о решении вопроса путем передачи коммерческого подкупа", — сообщил Лысов суду.

Согласно открытым данным, "Импульс" Вадима Лысова торгует компьютерным оборудованием, выручка на конец 2024 г. составила более 24 миллионов.

Служители Фемиды приговорили Лысова к 1 году 4 месяцам колонии общего режима.