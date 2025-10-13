Тариф на капремонт в Самарской области хотят увеличить на 38,3%

13.10.2025 18:01 Читали 8

С 2026 г. в Самарской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предлагается увеличить сразу на 38,3%. Проект соответствующего постановления правительства региона опубликован для антикоррупционной экспертизы.

Предполагается, что в домах до пяти этажей включительно тариф составит 11,93 руб., а в домах в шесть этажей и выше - 13,73 рубля. Действующие тарифы: в домах до пяти этажей 8,63 руб. с кв. м, в домах в шесть этажей и выше - 9,93 рубля.

Таким образом, в среднем взнос вырастет до 12,83 рубля, что, как указывается в пояснительной записке к проекту постановления, "соответствует среднему значению размера взноса на капитальный ремонт по Российской Федерации по состоянию на 31.12.2024 года".

При этом указывается, что, согласно расчетам ООО "Центр по ценообразованию в строительстве", необходимый размер взноса на 2026 г. составляет 15,48 рубля и 15,45 рубля.

Напомним, в 2025 г. размер взноса на капремонт не менялся. Региональное министерство энергетики и ЖКХ публиковало проект постановления, в котором закладывался рост на 5,7%, однако облправительство решило тариф не менять и разобраться с эффективностью работы Фонда капитального ремонта.