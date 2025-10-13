Более 60 мероприятий состоится в рамках культурной программы РСД-2025

13.10.2025 10:00 Читали 10

На официальном сайте XIII международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября опубликована культурная программа мероприятий.

Форум проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации. Организатор РСД-2025 — министерство Спорта России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. При поддержке правительства Самарской области.

Председатель организационного комитета Форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что в Самарской области подготовлена обширная культурная программа. В дни проведения Форума состоится более 60 мероприятий.

Культурная программа РСД-2025 объединит театры, концертные залы, а также 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 16 культурных объектов, представленных в Самаре и Тольятти. Ключевым мероприятием культурной программы Форума станет "Парад Памяти", который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева.

"Особое внимание в дни проведения международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" уделено сохранению исторической памяти и наследия, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения. "Парад памяти", посвященный военному параду, который состоялся в городе Куйбышеве, ныне Самаре 7 ноября 1941 года — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Это мероприятие — дань уважения подвигу наших солдат и офицеров, отдавших жизни за свободу мира", — отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Антон Кобяков.

В продолжение программы "Парада памяти" для гостей и участников Форума состоится концерт в театре оперы и балета им. Шостаковича.

Участникам Форума также предоставится возможность посещения ведущих музеев Самары, среди которых историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина, Самарский областной художественный музей, музей Эльдара Рязанова, музей "Самара космическая", а также масштабные выставочные проекты — "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается", "Детство. Мечты", "На велосипеде в космос" и "К Репину в Самару".

Театральные постановки и концерты — спектакли Самарского академического театра драмы имени М. Горького, театра оперы и балета им. Шостаковича, театра "СамАрт", Самарской государственной филармонии и других площадок

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума в разделе "СМИ".